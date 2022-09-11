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В России создали первую вакцину от ротавируса

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Ученым Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора удалось разработать первую в России вакцину от ротавируса. В 2023 году планируется запустить ее производство.

meeboonstudio/shutterstock

Официальное сообщество Роспотребнадзора во «Вконтакте» опубликовало новость о том, что работники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В следующем году планируется запустить производство.

Ротавирус — острая кишечная инфекция. Заболеть можно в любом возрасте, однако чаще всего заражаются дети. Главный путь распространения ротавирусной инфекции – от человека к человеку, через зараженные предметы, немытые руки, пищу. Возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоемах, так и в хлорированной воде.

В сообщении также сказано: «На сегодняшний день вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям».

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