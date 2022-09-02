Болит голова, нет настроения и усталость — врач говорит сдать анализы. Вот какие действительно нужны

Часто болит голова, а ЖКТ странно работает? Постоянно нет настроения? С этим нужно что-то делать! Может быть, сдать анализы? Какие обследования нужны и пригодятся на приеме врача, а какие — точно нет, «Собака.ru» рассказала терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Галина Кузнецова.
Часто болит голова
Сразу определить причину частых головных болей невозможно. И в этом случае не стоит сразу бросаться сдавать анализы. Подойдите к вопросу системно: заведите дневник учета головных болей — записи о дате, времени и их возможной причине. Фаза менструального цикла, физическое или эмоциональное перенапряжение, изменение погоды, недосыпание, уровень артериального давления, температура — важные факторы для понимания причин боли. Кстати, увлечение обезболивающими — дополнительный провоцирующий фактор! Конечно, обследоваться тоже важно. Сдайте обычный клинический анализ крови, возможно ферритин, гомоцистеин. Но не нужно назначать обследование самостоятельно. Несистемный, хаотичный набор исследований не внесет ясность. Также, кроме терапевта, сходите на консультацию к неврологу и офтальмологу. Только после всего этого можно принять решение, как именно лечить боль.
Депрессия, упадок настроения, слабость
Тут важны несколько моментов: как давно появились жалобы, есть ли провоцирующие факторы, присутствуют ли периоды прилива сил или это хроническая ситуация. Хронические инфекции и воспаления, снижение артериального давления, сниженная работа щитовидной железы, железодефицит, анемия — все это может проявляться астеническими жалобами. Не занимайтесь самолечением, начните с консультации терапевта. До приема неплохо вести дневник артериального давления в течение недели. Наверняка, вам назначат клинический анализ крови, тиреотропный гормон — маркер работы щитовидной железы, ферритин — он отражает депо железа в тканях. Зачем нужны эти анализы?
Щитовидная железа — своеобразная «батарейка» нашего организма. Пациенты с гипотиреозом (слабая работа щитовидной железы) — вялые, слабые, сонливые, пастозные, медлительные, мерзнут, с плавными движениями как улитки. В этой ситуации анализ покажет высокий ТТГ- тиреотропный гормон. Важное ли это исследование? Конечно!
Зачем сдавать анализ на ферритин? Снижение запасов железа в тканях вполне может маскироваться депрессией, слабостью, может проявляться повышенным выпадением волос и другими жалобами. Неплохо бы сдать ферритин с СРБ — они оба маркеры воспаления. И при любых подобных процессах эти показатели будут повышаться. Также, сдавая их вместе, сводится к минимуму вариант ошибки в результате.
Проблемы со сном
Точно не нужно начинать с приема снотворных. В век интернета, агрессивной активной рекламы, высокого ритма жизни большое значение имеет гигиена сна. Проанализируйте режим сна, время отхода ко сну, исключите использование гаджетов и телевизора за 2 часа до. Исключите вечерние активные эмоциональные и физические нагрузки, а также не переедайте. Спать нужно в темном, прохладном помещении. Обратите внимание, сколько времени вы проводите в постели. Можете сходить к сомнологу, они есть во многих клиниках города. Если уже исключены все вышеописанные причины, записывайтесь на консультацию к терапевту. Скорее всего, врач назначит клинический анализ крови, ТТГ и ферритин. Часто слабость, дневная сонливость на самом деле — признак гипотиреоза или дефицита железа.
Пропал аппетит
Внезапное появление отвращения к пище, привычным продуктам — повод для консультации врача. Начните с терапевта. Причины таких жалоб могут быть самые разнообразные. Например, ковид с извращением запахов, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные или опухолевые или панкреатит. Даже депрессия может проявляться потерей интереса к пище.
А вот повышенный аппетит, обжорство может быть проявлением тиреотоксикоза или нарушений пищевого поведения — тоже повод для консультации врача. Терапевт — универсальный доктор, он обязательно укажет верный путь.
Проблемы с ЖКТ
Нарастающие запоры у пожилых людей особенно в сочетании с похуданием, примесью крови в стуле, анемией, дефицитом железа — повод для серьезного обследования желудочно-кишечного тракта с целью онкоскрининга. После 40 лет обследование кала на скрытую кровь должно выполняться ежегодно, как скрининг колоректального рака. Кальпротектин — анализ кала, маркер воспалительных заболеваний кишечника. При остро возникшей диарее нужно исключить инфекции, функциональное нарушение кишечника, панкреатит, другие причины. Кстати, диарея может быстро привести к обезвоживанию, особенно в сочетании с рвотой, что очень опасно.
Сыпь на коже
Может быть проявлением различных проблем. Аллергические, инфекционные, опухолевые заболевания могут сопровождаться зудом, сыпью с различной выраженностью. Клинический анализ крови ответит на многие вопросы.
Например, по нему могут определить эозинофилию, которая сопровождает аллергические состояния. Может быть миалгия (интенсивная мышечная боль), признаки тендосиновита (патология воспалительного характера, которая поражает сухожилие и окружающую его синовиальную оболочку), отечность мышц, сыпь. Эти симптомы и повышение эозинофилов в крови сохраняются несколько недель или месяцев.
Эозинофилы — разновидность лейкоцитов, основная функция которых заключается в борьбе с многоклеточными паразитами. Выраженный лейкоцитоз за счет нейтрофилов — воспалительные реакции на бактериальную инфекцию. Снижение лейкоцитов, лимфоцитоз — частое проявление вирусных инфекций. Для полноты клинической картины важно сделать обследование, чтобы выяснить истинную причину состояния. Это путь к правильному лечению.
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