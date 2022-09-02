Болит голова, нет настроения и усталость — врач говорит сдать анализы. Вот какие действительно нужны

Депрессия, упадок настроения, слабость

Тут важны несколько моментов: как давно появились жалобы, есть ли провоцирующие факторы, присутствуют ли периоды прилива сил или это хроническая ситуация. Хронические инфекции и воспаления, снижение артериального давления, сниженная работа щитовидной железы, железодефицит, анемия — все это может проявляться астеническими жалобами. Не занимайтесь самолечением, начните с консультации терапевта. До приема неплохо вести дневник артериального давления в течение недели. Наверняка, вам назначат клинический анализ крови, тиреотропный гормон — маркер работы щитовидной железы, ферритин — он отражает депо железа в тканях. Зачем нужны эти анализы?

Щитовидная железа — своеобразная «батарейка» нашего организма. Пациенты с гипотиреозом (слабая работа щитовидной железы) — вялые, слабые, сонливые, пастозные, медлительные, мерзнут, с плавными движениями как улитки. В этой ситуации анализ покажет высокий ТТГ- тиреотропный гормон. Важное ли это исследование? Конечно!

Зачем сдавать анализ на ферритин? Снижение запасов железа в тканях вполне может маскироваться депрессией, слабостью, может проявляться повышенным выпадением волос и другими жалобами. Неплохо бы сдать ферритин с СРБ — они оба маркеры воспаления. И при любых подобных процессах эти показатели будут повышаться. Также, сдавая их вместе, сводится к минимуму вариант ошибки в результате.