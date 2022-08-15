Я не могу похудеть: не помогает подсчет БЖУ, диеты и спортзал. Почему?! Отвечает эндокринолог

Как попасть в категорию тех, кто не может похудеть?

1. Неправильно подобрать противозачаточные средства.

Существуют препараты, один из компонентов которых похож по строению и эффектам на кортизол — один из самых липогенных гормонов. Бывают счастливицы, на которых он не действует, а бывают такие, которым и более легкие препараты добавляют лишние килограммы.

2. Дожить до сорока, а лучше до сорока пяти лет.

«Чем старше становится женщина, тем меньше у нее вырабатывается эстрогенов. Их нехватку может восполнить жировая ткань, поэтому организм стремится её набрать. В перименопаузе это становится наиболее заметно. Кроме того, с возрастом снижается величина основного обмена, но никак не аппетит».

3. Попробовать разгрузочные дни, лечебные голодания и резкое ограничение калорийности рациона.

Организм отличается злопамятностью. Голодание — для него стресс, и он перестраивает обмен веществ так, чтобы жиры не расходовались (ну, или расходовались с большим трудом).

4. Родить и выкормить грудью детей. Причём, чем позже это произойдет и чем больше будет родов, тем сильнее будет эффект.

В этой ситуации в прибавку веса включаются половые гормоны, особенно усердствует пролактин.

5. Посидеть на модной медикаментозной триаде: метформин, сибутрамин и флуоксетин.

Механизм примерно соответствует пункту три.

6. Получить отягощенную наследственность по сахарному диабету второго типа.

Предрасположенность к сахарному диабету — это прежде всего предрасположенность к нарушению работы инсулина, сильного липогенного гормона.

«Я намеренно не внесла в список проблемы со щитовидной железой и т.д., здесь идет речь о здоровых женщинах, где-то свернувших „не туда“», — отмечает врач.