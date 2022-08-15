Я не могу похудеть: не помогает подсчет БЖУ, диеты и спортзал. Почему?! Отвечает эндокринолог

Многие желающие избавиться от лишнего веса честно соблюдают все классические рекомендации диетологов о соотношении БЖУ, считают калорийность блюд, занимаются спортом. Но результата нет, а тренеры «у которых все худеют», умывают руки и отправляют к врачу. Эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина рассказывает, чем поможет медицина.
Как попасть в категорию тех, кто не может похудеть?
1. Неправильно подобрать противозачаточные средства.
Существуют препараты, один из компонентов которых похож по строению и эффектам на кортизол — один из самых липогенных гормонов. Бывают счастливицы, на которых он не действует, а бывают такие, которым и более легкие препараты добавляют лишние килограммы.
2. Дожить до сорока, а лучше до сорока пяти лет.
«Чем старше становится женщина, тем меньше у нее вырабатывается эстрогенов. Их нехватку может восполнить жировая ткань, поэтому организм стремится её набрать. В перименопаузе это становится наиболее заметно. Кроме того, с возрастом снижается величина основного обмена, но никак не аппетит».
3. Попробовать разгрузочные дни, лечебные голодания и резкое ограничение калорийности рациона.
Организм отличается злопамятностью. Голодание — для него стресс, и он перестраивает обмен веществ так, чтобы жиры не расходовались (ну, или расходовались с большим трудом).
4. Родить и выкормить грудью детей. Причём, чем позже это произойдет и чем больше будет родов, тем сильнее будет эффект.
В этой ситуации в прибавку веса включаются половые гормоны, особенно усердствует пролактин.
5. Посидеть на модной медикаментозной триаде: метформин, сибутрамин и флуоксетин.
Механизм примерно соответствует пункту три.
6. Получить отягощенную наследственность по сахарному диабету второго типа.
Предрасположенность к сахарному диабету — это прежде всего предрасположенность к нарушению работы инсулина, сильного липогенного гормона.
«Я намеренно не внесла в список проблемы со щитовидной железой и т.д., здесь идет речь о здоровых женщинах, где-то свернувших „не туда“», — отмечает врач.
Что происходит с гормонами женщины, выполнившей эти пункты?
«У женщины увеличивается количество свободного инсулина. Как вы знаете, инсулин нужен в организме для того, чтобы усваивать глюкозу. Если инсулина будет много, уровень глюкозы начнёт снижаться слишком сильно. Это довольно неприятное состояние, и организм защищается от него, снижая чувствительность к инсулину. Теперь избыточное количество инсулина легально „плавает“ в крови. Мышцы и мозг получают свою долю, а избыток уходит в жировую ткань, которая с радостью закрепляет своё присутствие. Вес начинает расти не по дням, а по часам просто при „взгляде на еду“.
Поначалу, заметив подобное, женщина пытается худеть привычными методами, которые почему-то перестают помогать. А перестают они помогать потому, что у жира появился защитник — инсулин. Организм, видя, что на жировую ткань тратится такой жизненно важный гормон, начинает считать ее тоже важной. А раз жир стал важным, значит, его надо оберегать и приумножать», — говорит эндокринолог.
В ход идут различные уловки типа снижения основного обмена, повышения аппетита, расход гликогена и белков. Ограничение рациона выдерживать становится очень сложно, срывы учащаются, приводя к пополнению запасов жира. Подобные вещи довольно неплохо подтверждаются лабораторно: это и индекс инсулинорезистентности (НОМА), и недавно появившийся в США индекс соотношения глюкозы и триглицеридов, и немало других, не менее достоверных показателей.
В чем будет отличие в подходе к «похудению» такой пациентки?
Прежде всего надо разъяснить организму, что жир ему не нужен. Другими словами, наладить обмен инсулина. Пусть этот важный гормон продолжает насыщать мышцы и мозг и не размениваться по мелочам.
Сделать это можно тремя способами:
- Диетой
- Физическими нагрузками
- Медикаментами
«Схема работает, я ее успешно испытываю не только на пациентках, но и на себе. За время моей бурной молодости я успела выполнить почти все пункты списка необходимых действий по набору веса, и только понимание происходящих процессов помогло взять ситуацию под контроль.
Сразу скажу, процесс очень долгий и сложный. В первую очередь сложность в том, что эффект виден далеко не сразу (мне, например, понадобился почти год). Очень сложно так долго выполнять все рекомендации, не видя эффекта. Конечно, не всем так „везёт“, некоторым моим пациенткам хватает и пары месяцев», — говорит врач.
Итак, процесс снижения веса можно разделить на две фазы. Первая фаза — «воспитание» организма, налаживание чувствительности к инсулину и нормализация его секреции.
Вторая фаза — собственно, снижение веса. Можно снижать вес теми же методами, что и в первой фазе, можно добавить ограничения по времени приёма пищи, типа интервальной диеты, можно ужесточить диету первой фазы. В любом случае, дополнительные ограничения будут переноситься легче, а эффекта будет больше.
«Во второй фазе обмен инсулина возвращается к норме. Теперь можно снижать вес традиционными методами, отклонения от диеты не проявляются вернувшимися на следующий день килограммами. С гордостью могу сказать, что я этого достигла. Так, после разового исключения (съеденной коробки шоколадных конфет в час ночи) вес у меня не увеличился. Конечно, расслабляться всё равно ещё рано, инсулин может снова вырасти, но ощущение того, что ситуация взята под контроль, конечно, окрыляет.
Снижение веса у таких моих пациенток похоже на поход в супермаркет с избалованным ребенком. Глядя на катающееся по полу чадо, клянчащее у мамы шоколадку, сложно представить, что когда-то это был вполне милый ребенок. Его можно перевоспитать, хотя и с трудом. Но вот потаканием его капризам ситуацию вряд ли исправишь», — заключила специалист.
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