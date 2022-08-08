Беглов рекомендовал носить маски в общественных местах. И все из-за ухудшения эпидобстановки в Петербурге

«Эпидемическая ситуация ухудшается. Призываю пройти ревакцинацию всех, кто делал укол или болел коронавирусом полгода назад и более. Вакцина — единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни», — сказал Беглов в традиционном радиообращении.

Градоначальник также отметил, что в конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 до 3 тысяч человек за сутки. Сейчас темпы увеличились почти вдвое.

«Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и закрытых помещениях существенно снижает риск заражения», — отметил Беглов.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Петербурге, продолжится в течение следующих трех недель. Такой прогноз дал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чтобы ограничения не были вновь введены, он вместе с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой призвал горожан носить маски — в добровольном порядке. Высказался по поводу возвращения масочного режима и других коронавирусных ограничений также губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что этого можно избежать, если вовремя ревакцинироваться.