Тело охладело: что значит пониженная температура тела? Отвечает терапевт и гематолог

Люди охладели

В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих измерил температуру тела у 25 тысяч пациентов в Лейпциге и установил, что в среднем она равна 37 градусам Цельсия. Однако сегодня считается, что температура тела здорового человека обычно составляет 36,6 градусов. Понять, с чем это связано, решили ученые из Стэнфордского университета. В 2020 году они проанализировали данные трех независимых исследований. Первое проходило с 1862 по 1930 годы и включало в себя 83900 ветеранов Гражданской Войны в США, второе — данные Исследования Национального Здоровья и Питания (5998 человек, 1971-1975 годы), третье — еще одно независимое исследование в Стэнфорде, в котором приняли участие 230261 мужчин с 2007 по 2017 годы.

Авторы заметили, что средняя температура в первой выборке была выше, чем во второй, а во второй — выше, чем в третьей. Оказалось, что температура снижалась примерно на 0,004 градуса градуса каждый год. В качестве причин такого «остывания» исследователи назвали несколько причин, например, контролируемую температуру окружающей среды. Они считают, что люди чаще стали охлаждать помещения, чтобы не перегреваться, и это может сказываться на их уровне обмена веществ. Второй причиной назвали состояние здоровья. Полтора века назад инфекционные заболевания встречались гораздо чаще, и в организме человека чаще развивалось воспаление, что требовало затрат энергии и повышало температуру тела. Сейчас же нам удается с ним справляться с помощью гигиены и противовоспалительных средств, и эта «лишняя» температура исчезла.