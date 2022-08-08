Тело охладело: что значит пониженная температура тела? Отвечает терапевт и гематолог

Вы решили измерить температуру тела, а она оказалась ниже привычных 36,6. Загуглили, что означает пониженная температура тела (плохая идея!) и выяснили, что у вас «подозрения на СПИД, рак» или что еще похуже. «Собака.ru» спросила терапевта, гематолога Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Петербурге Галину Кузнецову, надо ли паниковать, если у вас пониженная температура тела. Спойлер — нет!
Люди охладели
В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих измерил температуру тела у 25 тысяч пациентов в Лейпциге и установил, что в среднем она равна 37 градусам Цельсия. Однако сегодня считается, что температура тела здорового человека обычно составляет 36,6 градусов. Понять, с чем это связано, решили ученые из Стэнфордского университета. В 2020 году они проанализировали данные трех независимых исследований. Первое проходило с 1862 по 1930 годы и включало в себя 83900 ветеранов Гражданской Войны в США, второе — данные Исследования Национального Здоровья и Питания (5998 человек, 1971-1975 годы), третье — еще одно независимое исследование в Стэнфорде, в котором приняли участие 230261 мужчин с 2007 по 2017 годы.
Авторы заметили, что средняя температура в первой выборке была выше, чем во второй, а во второй — выше, чем в третьей. Оказалось, что температура снижалась примерно на 0,004 градуса градуса каждый год. В качестве причин такого «остывания» исследователи назвали несколько причин, например, контролируемую температуру окружающей среды. Они считают, что люди чаще стали охлаждать помещения, чтобы не перегреваться, и это может сказываться на их уровне обмена веществ. Второй причиной назвали состояние здоровья. Полтора века назад инфекционные заболевания встречались гораздо чаще, и в организме человека чаще развивалось воспаление, что требовало затрат энергии и повышало температуру тела. Сейчас же нам удается с ним справляться с помощью гигиены и противовоспалительных средств, и эта «лишняя» температура исчезла.
Какая температура считается нормальной
Нормальной температурой тела принято считать показатель в 36,6 градусов, хотя она может колебаться в пределах 36,2-36,9. Пониженной считается температура ниже 36 градусов. Такое состояние также называют гипотермией. Обычно она сопровождается снижением пульса, артериального давления и ЧСС (частоты сердечных сокращений).
«Пониженной температуре тела при повторных измерениях не нужно придавать слишком большого значения. Ее постоянство зависит от теплообразования и потерь/ отдачи тепла. Она может меняться в течение суток. Минимальная ночью и в утренние часы, максимальная — период активности. После пробежки температура может кратковременно подняться на пару градусов, и это также нормально.», — говорит врач.
Почему температура снижается?
Инструкции для применения самых базов предметов все-таки нужны — оказывается, многие неправильно измеряют температуру! «Занижение температуры может быть из-за термометра и выбора места измерения. Ртутные термометры (достаточно надёжное средство!) канули в лету из-за опасности отравления парами ртути при разбивании. Спиртовые, напротив, не очень удобны, при встряхивании могут разбиться, да и не каждый может правильно встряхнуть для сброса предыдущих показателей. Таким образом, измерение температуры тела дома обычно проводится электронными термометрами, у которых есть погрешность. Температура открытых участков кожи также может быть занижена. Она зависит от температуры воздуха — помните, какие бывают холодные щеки на морозе», — отмечает доктор Кузнецова.
Снижение температуры может зависеть от влажности кожи — испарение влаги с поверхности, естественно, локально охлаждает. Важна область измерения- температура при измерении во рту под языком будет на полградуса ниже чем в прямой кишке, в подмышечной впадине на полградуса ниже чем во рту. Температура кончиков пальцев может быть значительно снижена в зависимости от условий и это не имеет клинического значения.
Еще одна причина — возраст. У пожилых людей снижаются обменные процессы и температура тела.
Но не все так просто
Среди причин пониженной температуры могут быть разные заболевания и состояния.
- Гипотиреоз- слабая работа щитовидной железы
- Астенический синдром — состояние, при котором у человека отмечается чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость, перепады в настроении, преобладание негативного настроения
- Период реконвалесценции (период выздоровления человека, характеризующийся постепенным исчезновением признаков болезни и восстановлением нормальной жизнедеятельности организма) после воспалительных заболеваний или химиотерапии
- Низкая мышечная масса
- Голодание
- Хронические интоксикации
- Бесконтрольный прием обезболивающих
«Если вас что-то беспокоит, есть подозрения, что ваше состояние — это не просто влияние факторов окружающей среды и предлагаемых обстоятельств, то, конечно, обращайтесь за консультацией к специалисту. Для начала терапевт вполне подойдет. На первичном приеме можно будет установить круг возможных проблем, которые требуют дополнительных исследований. Но если снижение незначительное, то в большинстве случаев это может быть просто индивидуальная особенность обмена веществ», — заключила врач.
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