Знакомьтесь, Андрей Исаев-Апостолов — основатель международного образовательного проекта о борьбе с раком и врач в 7-м поколении!

7 поколений врачей

В нашей семье ходило много легенд о предках-врачах. Это похоже на цепную реакцию — ты смотришь на своего родственника, будучи ребенком, принимаешь решение стать врачом, потом тебя видят твои дети и так далее. Замкнутый круг. Практически все по линии отца в нашей семье были связаны с медициной. Бабушка, дядя, тетя, многочисленные родственники — на семейных встречах обсуждали врачебные будни, домашние фотоальбомы пестрели белыми халатами, а рассказы о знаменитых представителях врачебного рода стали неотъемлемой частью любых посиделок. Все это аккумулировала вокруг себя бабушка, известный в городе врач, она работает по профессии до сих пор, несмотря на преклонный возраст. Ее харизма, умение восхитительно передавать семейные истории, обаяние и безупречный внешний вид могли покорить кого угодно, так что она стала таким мотивационным ядром для будущих врачей в нашей семье.

Она рассказывала, что основателем нашей врачебной династии была ее бабушка, одна из первых женщин-хирургов в России, да еще и гречанка по происхождению. Ей пришлось столкнуться с огромным количеством трудностей, но она стала уважаемым и талантливым доктором в одной из крупных больниц страны. Такая вот история об эмансипации едва ли не столетней давности.