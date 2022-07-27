О том, что российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерства здравоохранения регионов — в частности, Хабаровского края, Амурской, Саратовской, Иркутской и Ульяновской областей, а также Бурятии и Крыма. Где-то подтвердили, что «Спутник Лайт» закончился, в других регионах сообщили о «минимальных остатках» однокомпонентной вакцины, заявив, что единственный основной вариант ревакцинации сейчас — это первый компонент «Спутника V».

Как считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, изначально «Спутник Лайт» создавался для того, чтобы вакцинировать отдельные категории людей в период, когда когда второго компонента «Спутника V» было недостаточно — в частности, мигрантов. Об этом ранее также говорил источник издания, близкий к правительству. «Это была временная заглушка, когда надо было вакцинировать, а второго компонента не было в достаточном количестве»,— резюмировал Шуляк.

В Министерстве здравоохранения отсутствие «Спутника Лайт» в поликлиниках не объяснили. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал вакцинироваться и ревакцинироваться любой из зарегистрированных в России вакцин, при этом уточнив, что «на сегодняшний день имеется большой объем данных о безопасности и эффективности» «Спутника V», «Спутника Лайт» и «Спутника М».

«Необходимо отметить, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. Более молодым гражданам для ревакцинации можно использовать первый компонент "Спутника V", который абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт"», — сказал он. С учетом роста заболеваемости коронавирусом Чуланов рекомендовал сделать повторную прививку гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад.