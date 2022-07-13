Глава Роспотребнадзора Анна Попова в условиях эпидемической ситуации не рекомендовала гражданам пренебрегать «базовыми мерами предосторожности». Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

«Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно. Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — резюмировали в Роспотребнадзоре.