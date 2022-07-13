В России растет заболеваемость более заразными вариантами «омикрон»-штамма коронавируса: BA.2, BA.4 и BA.5. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
О заболеваемости коронавирусом в России:
По итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тысяч населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 6,0% выше, чем в среднем за последние 4 недели. […] За последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту «дельта» — 1,21%.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, вариант ВА.1 является первым вариантом «омикрон»-штамма коронавируса. Он был выявлен в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване, откуда начал распространяться по миру. Вариант ВА.2, так называемый «стелс-омикрон» — следующая за ВА.1 мутация «омикрона», которая является более заразной, чем предшественник. Вариант ВА.4 еще более новый, отличающийся большей заразностью: его выявили в апреле 2022 года в Бельгии и других странах мира. BA.5 также более эффективно распространяется среди людей и уходит от иммунного ответа.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в условиях эпидемической ситуации не рекомендовала гражданам пренебрегать «базовыми мерами предосторожности». Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.
«Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно. Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
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