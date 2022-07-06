Исследование: в России на 66% выросли продажи антидепрессантов за полгода

Как сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак», лидерами увеличения продаж в натуральном выражении стали «Сертралин» — 113%, «Флуоксетин» — 90%, «Эсциталопрам» — 79%.

По данным компании, которая специализируется на исследовании фармацевтического рынка, DSM Group, продажи антидепрессантов составили 7,5 млн упаковок (включая госсегмент) — 5,2 млрд руб. Рост составил 52% и 77% год к году соответственно. В основном препараты реализовывали через аптеки.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считают, что увеличение спроса произошло из-за событий, произошедших после 24 февраля. Негативный новостной фон и ухудшение экономики сказались на россиянах и из-за этого усилилась тревожность и беспокойство у людей.

Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос был зафиксирован в марте. Тогда покупатели запасались препаратами впрок, опасаясь подорожания импортных антидепрессантов или их полного ухода из российских аптек. В ЦРПТ уточняют, что, несмотря на это, дефицита антидепрессантов на рынке нет.

Согласно данным DSM Group, самый популярный препарат «Ципралекса» (доля в объеме продаж — 17%) в марте стал стоить на 13% дороже (до 2,9 тысяч рублей за упаковку). В июне цена упала на 200 рублей. «Феварин» (доля составляет 10%) увеличивал цену на протяжении всего полугодия. В марте она выросла на 11%, до 2,6 тысяч рублей, в июне стоимость составила 2,8 тысяч рублей.