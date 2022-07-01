Какие заболевания россияне считают самыми опасными? Вот пять главных из них

Как выяснили аналитики «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», самым опасным заболеванием россияне считают рак и другие онкологические заболевания — так ответили 45% опрошенных. 32% назвали инсульт, 22% — диабет. На четвертое место в рейтинге опасности заболеваний россияне поставили ВИЧ (21%). Замыкает пятерку инфаркт, опасность которого признают 17% граждан страны.

Согласно результатам опроса, которые приводит РБК, коронавирус воспринимается россиянами не так остро — о его опасности сообщили 9% респондентов.

Подавляющее число опрошенных (74,6%) считают, что опасные заболевания могут протекать бессимптомно до достижения крайней стадии. 54% респондентов боятся, что уже чем-то болеют, однако не знают об этом из-за того, что заболевание протекает в скрытой форме. Порядка 51,6% россиян боятся, что у них могут найти опасное заболевание, еще 38% предпочитают не думать об этом или относятся спокойно.

61% участников опроса уверены, что опасные заболевания можно вылечить. При этом только 13,5% из них говорят о том, что это возможно при условии диагностирования заболевания на ранней стадии.

Какие меры предпринимают россияне для предотвращения заболевания?