В США запретили аборты. Снова! Почему это произошло? Где еще запрещены аборты? Какая ситуация в России?

Шок-новость: в XXI веке женщины опять вынуждены бороться за право на аборты. Даже в прогрессивной Америке. Как так вышло? За последние два года сразу в нескольких странах приняли поправки, регулирующие аборты. Рассказываем, где у женщин есть право выбора, а где — нет.
Аборты опасны?
Мы не врачи, поэтому делать такие громкие утверждения не можем. Тем более, что каждый случай и каждая медкарта — индивидуальна. Будем опираться на мнение ВОЗ.
Каждый год в мире проводится около 73 миллионов абортов. Они настолько распространены, что ВОЗ причисляет их к категории «несложных медицинских вмешательств». По мнению организации, аборт безопасен, если проходит под присмотром персонала, обладающего необходимой квалификацией и знакомого с методами, рекомендованными ВОЗ. По статистике, в США с 2013 по 2018 год смертность от абортов, проведенных по рекомендациям ВОЗ, составляла всего 0,4 случая на 100 тысяч абортов, то есть из 200 тысяч женщин, которые совершили аборт, погибла только одна (при этом последние 50 лет смертность сокращается).
А вот «подпольные» или «криминальные» аборты — это очень опасно. Из-за осложнений после таких процедур в больницы попадают более семи миллионов женщин. Как правило, речь идет о абортах на поздних сроках, сделанных в антисанитарных условиях или людьми без специального медицинского образования. Такая практика встречается везде, но наиболее распространена в странах, где право женщины на аборт сильно ограничивается.
Ничего личного — только политика
В конце июня Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», признавшее конституционным право женщины на прерывание беременности. Теперь каждый штат будет самостоятельно принимать решение, вводить ли это ограничение. Предполагается, что аборты запретят 26 штатов — более половины. В некоторых из них запрет будет действовать даже для жертв сексуального насилия.
Решение по иску Джейн Роу к штату Техас было принято в январе 1973 года. Этим псевдонимом пользовалась жительница штата Норма Маккорви, а ответчиком был окружной прокурор Даллас Генри Уэйд. В те годы в Техасе прервать беременность можно было только в случае угрозы жизни матери или если беременность была результатом изнасилования. Судьи решили, что право на аборт — фундаментальное и гарантировано Конституцией. Поэтому на сроке до трех месяцев (до 12 недель) это решение принимает только сама женщина и никто не может ей запретить. Ссылаясь на то, что государство в то же время имеет право на защиту здоровья женщины и плода, судьи постановили, что во втором триместре штаты могут вводить «разумные ограничения» на аборт. В третьем триместре прерывание беременности возможно лишь в случае угрозы жизни или здоровью матери.
Общественные споры о легализации абортов быстро перешли в разряд политических: Республиканская партия выступала против и Демократическая — «за». Осенью прошлого года в The New York Times вышла статья Abortion Has Never Been Just About Abortion («Аборты всегда были не только про аборты»). В ней рассказывается, какую роль «вопрос об аборте» играл и играет в американской политике. Так, в 1980-е об абортах стали активно рассуждать консервативные политики, которые пытались получить больше поддержки и одобрения.
«Когда открытый расизм стал немодным, политикам понадобилась более „возвышенная“ тема для дискуссии, которая при этом не заставляла бы их отказываться от своей политической ориентации. И, конечно же, прелесть „защиты плода“ в том, что тот ничего не требует взамен — ни жилье, ни доступ к здравоохранению и образованию», — писал профессор Рэндалл Балмер, исследующий политику консервативной партии.
По закону решение об отмене исторического постановления принимает только Верховный суд. При Бараке Обаме ратующие за запрет абортов республиканцы в суде были в меньшинстве, а при Дональде Трампе оказались в большинстве и смогли отменить решение.
А где свободнее?
Например, в России! Да, тема абортов постоянно поднимается в СМИ, но они разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть прервать беременность можно бесплатно. Аборт выполняется по желанию женщины (на сроках до 12 недель), по социальным показаниям (на сроках до 22 недель), а также по медицинским показаниям (на любом сроке).
По статистике, в 2021 году в России сделали 400 тысяч абортов, а в 1990 году было гораздо больше — 4 103 400 прерываний. Кстати, РСФСР стала первой в мировой истории страной, легализовавшей аборты — это произошло в 1920 году.
Очень часто о запрете абортов говорит РПЦ. Например, в мае прошлого года патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью, а до этого он призывал женщин, которые не хотят рожать детей, передать их церкви для воспитания. «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — говорил патриарх. Еще он регулярно призывает прекратить финансирование абортов из системы ОМС.
В ноябре 2020 года главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин предложил создать в России абортарии и передать их под управление Федеральной службы исполнения наказаний. «Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны четко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием. Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением», — говорил он. В Минздраве эту идею не поддержали.
И хотя с точки зрения закона особых проблем нет, то моральное давление на женщин все же оказывается.
Недавно в Испании внесли поправки в Уголовный кодекс, по которым активисты и врачи, отговаривающие женщин от аборта, будут нести за это уголовную ответственность. Судебному преследованию подвергнется любой, кто пытается «помешать женщине осуществить свое право на добровольное прерывание беременности» посредством «назойливых, оскорбительных, запугивающих и угрожающих действий».
Аргентина — одна из немногих стран Латинской Америке, где разрешены аборты. Зимой 2020 года парламент поддержал законопроект о легализации абортов при сроке беременности до 14 недель, до этого они были разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни матери. Президент Аргентины Альберто Фернандес говорил, что с 1983 года из-за нелегальных абортов погибло не менее трех тысяч местных жительниц. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям.
Отнести Мексику в список стран, где у женщин есть право выбора нельзя: из 32 штaтοв аборты по желанию разрешены тοлькο в cтοличнοм фeдepaльнοм οкpyгe Mexикο и в штaтe Οaxaкa. B οcтaльныx штaтax aбοpты вοзмοжны, ecли жeнщинa пοдвepглacь ceкcyaльнοмy нacилию или ecли бepeмeннοcть yгpοжaeт ee здοpοвью. Недавно там смягчили закон, хотя и весьма своеобразно: больше не будут сажать в тюрьму за аборты. До этого жительниц Мексики, которые прерывали беременность, могли посадить в тюрьму на срок до трех лет, также уголовная ответственность грозила людям, которые оказывали подобные услуги. Однако сейчас суд признал этот закон неконституционным.
Все судьи единогласно поддержали решение о декриминализации. «Это исторический шаг для защиты прав женщин», — говорила судья Луис Мария Агилар. За время существования этого закона к ответственности привлекли сотни женщин в Мексике.
Где все очень плохо?
Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской республике.
Еще все плохо в Иране. Там в октябре прошлого года власти обязали врачей сообщать о беременных пациентках, чтобы бороться с абортами. Сейчас в стране аборты запрещены во всех случаях, кроме угрозы жизни женщины и серьезных отклонений у плода. Кроме того, в стране запрещен секс вне брака, поэтому если беременеет незамужняя женщина, она не сможет обратиться в женскую консультацию без угрозы наказания. В результате растет число криминальных абортов. Каждый год в стране проводятся около 9 тысяч легальных операций по прерыванию беременности и более 300 тысяч — криминальных.
В Польше — именно там произошел один из самых громких скандалов, связанных с женскими правами. В октябре в стране фактически запретили аборты: Конституционный суд страны постановил, что закон о возможности прервать беременность, если у плода выявили врожденные пороки развития, противоречит конституции. Именно этим положением обосновывалось около 98 % абортов, которые легально провели в стране в 2019 году. Жители начали выходить на митинги и устраивать акции протеста, которые длились неделями. Но уже в конце января 28 января закон вступил в силу.
Осенью 2021 года в Польше зарегистрировали первую гибель беременной, связанную с ограничениями на аборты. В городе Пщина на 22 неделе беременности умерла 30-летняя женщина. Несмотря на угрозу ее жизни, врачи ждали, пока умрет плод, и поэтому не делали аборт.
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