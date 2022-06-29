В США запретили аборты. Снова! Почему это произошло? Где еще запрещены аборты? Какая ситуация в России?

Аборты опасны?

Мы не врачи, поэтому делать такие громкие утверждения не можем. Тем более, что каждый случай и каждая медкарта — индивидуальна. Будем опираться на мнение ВОЗ.

Каждый год в мире проводится около 73 миллионов абортов. Они настолько распространены, что ВОЗ причисляет их к категории «несложных медицинских вмешательств». По мнению организации, аборт безопасен, если проходит под присмотром персонала, обладающего необходимой квалификацией и знакомого с методами, рекомендованными ВОЗ. По статистике, в США с 2013 по 2018 год смертность от абортов, проведенных по рекомендациям ВОЗ, составляла всего 0,4 случая на 100 тысяч абортов, то есть из 200 тысяч женщин, которые совершили аборт, погибла только одна (при этом последние 50 лет смертность сокращается).

А вот «подпольные» или «криминальные» аборты — это очень опасно. Из-за осложнений после таких процедур в больницы попадают более семи миллионов женщин. Как правило, речь идет о абортах на поздних сроках, сделанных в антисанитарных условиях или людьми без специального медицинского образования. Такая практика встречается везде, но наиболее распространена в странах, где право женщины на аборт сильно ограничивается.