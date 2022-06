В США запретили аборты. Снова! Почему это произошло? Где еще запрещены аборты? Какая ситуация в России?

Общественные споры о легализации абортов быстро перешли в разряд политических: Республиканская партия выступала против и Демократическая — «за». Осенью прошлого года в The New York Times вышла статья Abortion Has Never Been Just About Abortion («Аборты всегда были не только про аборты»). В ней рассказывается, какую роль «вопрос об аборте» играл и играет в американской политике. Так, в 1980-е об абортах стали активно рассуждать консервативные политики, которые пытались получить больше поддержки и одобрения.

«Когда открытый расизм стал немодным, политикам понадобилась более „возвышенная“ тема для дискуссии, которая при этом не заставляла бы их отказываться от своей политической ориентации. И, конечно же, прелесть „защиты плода“ в том, что тот ничего не требует взамен — ни жилье, ни доступ к здравоохранению и образованию», — писал профессор Рэндалл Балмер, исследующий политику консервативной партии.

По закону решение об отмене исторического постановления принимает только Верховный суд. При Бараке Обаме ратующие за запрет абортов республиканцы в суде были в меньшинстве, а при Дональде Трампе оказались в большинстве и смогли отменить решение.