Почему инфаркт происходит у молодых людей? Как его предотвратить? Рассказывает кардиолог

Почему он поражает молодых людей?

«Чаще всего инфаркт происходит у мужчин от 45 лет и старше, у женщин — в 50-55 лет. В последнее десятилетие прослеживается четкая тенденция к омоложению инфарктов. В моей практике есть 22-летние и 28-летние пациенты. А молодые люди от 30 до 40 лет с инфарктом — вообще не редкость, таких случаев в моей практике десятки», — говорит кардиолог, терапевт Сергей Бортулев.

По его словам, во многом это связано с курением — если раньше молодые люди начинали курить ближе к 20, то сейчас — в 10-14 лет. К другим факторам риска инфаркта миокарда относят гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, стрессы, вредные привычки. Свою лепту внес коронавирус, но не напрямую: он влияет на свертываемость крови, повышает риск образования тромбов в сосудах, а это один из механизмов инфарктов или инсультов.

Кроме того, влияет и стресс: в момент психоэмоционального потрясения происходит выброс гормона адреналина. Он учащает пульс, повышает давление и сахар в крови. В момент колебания давления и пульса может, к примеру, треснуть бляшка и образоваться тромб.