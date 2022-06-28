Почему инфаркт происходит у молодых людей? Как его предотвратить? Рассказывает кардиолог

Смерть Юрия Шатунова не только расстроила и шокировала россиян, но и сильно напугала: неужели молодой и крепкий мужчина в 48 лет может вот так внезапно умереть от инфаркта? Кардиолог и главный врач ID-Clinic Сергей Бортулев говорит, что ничего необычного нет: инфаркт активно «молодеет». Узнали, почему это происходит и как этого не допустить.
Что такое инфаркт и почему он возникает
Инфаркт миокарда — это отмирание (некроз) участка сердечной мышцы из-за резкого нарушения кровоснабжения в коронарных артериях. Это основная причина смерти в России и большинстве стран мира.
Большинство случаев инфаркта — это осложнение атеросклероза коронарных артерий, кровоснабжающих сердечную мышцу. Сосуды сужаются из-за образования липидных бляшек, и на фоне этого повышается риск формирования тромбов, которые полностью прекращают кровоток на определенном участке артериального русла.
Почему он поражает молодых людей?
«Чаще всего инфаркт происходит у мужчин от 45 лет и старше, у женщин — в 50-55 лет. В последнее десятилетие прослеживается четкая тенденция к омоложению инфарктов. В моей практике есть 22-летние и 28-летние пациенты. А молодые люди от 30 до 40 лет с инфарктом — вообще не редкость, таких случаев в моей практике десятки», — говорит кардиолог, терапевт Сергей Бортулев.
По его словам, во многом это связано с курением — если раньше молодые люди начинали курить ближе к 20, то сейчас — в 10-14 лет. К другим факторам риска инфаркта миокарда относят гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, стрессы, вредные привычки. Свою лепту внес коронавирус, но не напрямую: он влияет на свертываемость крови, повышает риск образования тромбов в сосудах, а это один из механизмов инфарктов или инсультов.
Кроме того, влияет и стресс: в момент психоэмоционального потрясения происходит выброс гормона адреналина. Он учащает пульс, повышает давление и сахар в крови. В момент колебания давления и пульса может, к примеру, треснуть бляшка и образоваться тромб.
Сколько людей умирают?
По данным ВОЗ, болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем мире уже 20 лет. С 2000 года число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 2 миллиона и в 2019 году достигло почти 9 миллионов.
Но по словам доктора Бортулева, сейчас ситуация постепенно улучшается. «На современном этапе диагностики и лечения смертность от инфаркта довольно низкая. Мировая статистика говорит, что на острый коронарный синдром (он объединяет инфаркт и нестабильную стенокардию) приходится 48% смертности на планете. То есть от всех остальных причин, включая инфекции, онкологические заболевания, несчастные случаи приходится почти столько же. Но ситуация улучшается. Во-первых, помогла борьба с курением — это уже не модно, люди стали меньше курить. Кроме того, сейчас оперативно реагируют на типичные симптомы инфаркта, скорая приезжает быстро, по крайней мере, в больших городах. Все машины скорой оборудованы тест-полосками, которые ищут маркер повреждения миокарда — сердечный тропонин. Также врачи скорой выполняют электрокардиограмму, проводят тромболитическую терапию».
Как спасают людей с инфарктом?
«Тут действует правило 24 часов: пациента доставляют в больницу, выполняют интервенцию в организм: через крупную артерию (чаще всего на ноге или руке) в сердце вводится тонкий проводник (как рыболовная леска). По нему подается контраст в главную коронарную артерию сердца, оценивается, в какой веточке произошла закупорка и туда ставится стент, который возобновляет кровоток». — рассказывает Сергей Бортулев.
Если помощь оказана в первые сутки, то за это время не успевают произойти грубые повреждения: «Если пациент находится не в труднодоступной местности, быстро вызывает скорую и медики оказывают ему помощь в соответствии с инструкцией, то он не только остается жив, но и сохраняет высокое качестве жизни — может заниматься спортом, работать, в общем, жить, как обычно».
Как вовремя распознать инфаркт
Типичными симптомами считаются:
● внезапно возникшая боль в грудной клетке слева, которая по силе напоминает «удар кинжала»;
● боли отдают в левую руку, под лопатку, в шею и нижнюю челюсть;
● резкая слабость, чувство нехватки воздуха;
● кожа бледная, холодная на ощупь, покрыта холодным потом;
● сильное возбуждение, тревожность, страх смерти.
Как помочь прохожему с инфарктом?
Человеку с инфарктом миокарда требуется экстренная госпитализация, поэтому нужно сразу вызывать скорую помощь. До приезда врачей можно снять тесную одежду, посадить человека, для доступа воздуха — открыть окна. Если под рукой есть нитроглицерин, разрешено принять таблетку «под язык». До приезда скорой нельзя принимать более 3-х таблеток.
Профилактика
Проверить состояние сердца можно с помощью электрокардиографии (ЭКГ) — это самый популярный метод оценки электрической активности сердечной мышцы. Для профилактики сердечно-сосудистых болезней здоровым людям рекомендуют делать ЭКГ 1 раз в год, особенно есть в семье были случаи кардиологических патологий или есть факторы риска (малоподвижный образ жизни, вредные привычки, частые стрессы). По ней врач сможет определить нарушения сердечного ритма и проводимости, ишемическую болезнь сердца, инфаркт, постинфарктный кардиосклероз, а также кардиомиопатию и пороки сердца.
Советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний довольно банальные, но их мало кто соблюдает. В первую очередь, это здоровый образ жизни, спорт, ограничение количества жиров и поваренной соли, отказ от курения и минимизация алкоголя. А людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями важно вовремя посещать врача и контролировать свое здоровье.
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