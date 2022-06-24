В России резко снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Вакцинацию против коронавируса первым компонентом в стране провели 92 687 754 раза, а полный цикл вакцинации — 88 298 127 раз, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Напомним, в середине июня в России выявили новый вариант омикрона — ВА.5. Эти варианты коронавируса могут распространяться чуть быстрее, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России уровень заболеваемости COVID-19 все еще остается на высоком уровне. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов.