18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В России резко снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Поделиться:

В России резко снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу (да, пандемия еще продолжается). На это неделе он снизился с 24,8% до 21,5% при целевом показателе в более чем 80%.

Shutterstock.com

Вакцинацию против коронавируса первым компонентом в стране провели 92 687 754 раза, а полный цикл вакцинации — 88 298 127 раз, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Напомним, в середине июня в России выявили новый вариант омикрона — ВА.5. Эти варианты коронавируса могут распространяться чуть быстрее, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России уровень заболеваемости COVID-19 все еще остается на высоком уровне. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: