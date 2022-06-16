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В России впервые нашли новый вариант омикрона

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В России выявили новый вариант омикрона — ВА.5. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Shutterstock.com

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — рассказала Попова на ПМЭФ-2022.

Как заявила глава ведомства, эти варианты коронавируса могут распространяться чуть быстрее, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».

Напомним, Роспотребнадзор предупредил о риске завоза чумы в Россию и вводит дополнительные меры по профилактике. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

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