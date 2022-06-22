Курсы голоданий, ванны со льдом и только пешая ходьба: личный биохакинг миллиардера и экс-главы Twitter Джека Дорси

Эксцентричный основатель Twitter и человек-мем из Кремниевой Долины Джек Дорси регулярно делится своим распорядком дня и лайфхаками для поддержания здоровья (чем-то напоминает Павла Дурова, не правда ли?). Но в его арсенале — самые невероятные причуды.
Кто такой Джек Дорси
Джеку Дорси 45 лет, он известный на весь мир архитектор программного обеспечения. В 2006 году Дорси создал Twitter, много лет был его гендиректором, но в ноябре 2021 года он решил покинуть компанию.
Дорси родился в Миссури, с раннего детства увлекался техникой и технологиями, ходил на курсы в местный университет науки и технологий, но ни один вуз не закончил. Вместо этого он выучился на массажиста. Любимым методом у него была краниосакральная терапия (разновидность разделов остеопатии, при которой воздействие на организм происходит через работу на костях черепа или мозговых оболочках). Еще Дорси подрабатывал моделью и даже снимался в рекламе Giorgio Armani. Своего «внутреннего гения» он выпустил уже в Калифорнии, где создал логистическую компанию. Он активно пользовался сервисом LiveJournal и хотел создать свою соцсеть. Главной особенностью в ней должна была стать возможность быстро отправлять сообщения со своей геопозицией. Он пытался разработать нечто похожее и внедрял в свои проекты — диспетчерскую службу и сеть медицинских устройств. Но удача пришла в 2006 году, когда Дорси работал в компании Odeo (каталог и поиск веб-сайтов для RSS-синдицированных аудио и видео, сейчас уже не существует) — работодатели оценили и поддержали идею. Тогда появился Twitter и Дорси опубликовал первый в истории твит — «настраиваю свой Twitter» (just setting up my twttr). Спустя несколько лет он начал работать над сервисом Square для бесконтактных платежей. Кстати, именно этим проектом Джек будет активно заниматься после ухода из мессенджера.
Борьба с коронавирусом
Дорси любит и поддерживает благотворительные проекты. Весной 2020 года он пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, а в 2021 году продал свой первый твит в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) владельцу компании Bridge Oracle Хакану Эстави. Вырученные 2,9 млн долларов пошли на борьбу с ковидом в Африке.
Ледяные ванны и горячие сауны
Дорси постоянно шокирует интернет-сообщество своими привычками. Одни называют его великими «биохакером» , другие — смеются. Например, вечным поводом для шуток служит борода миллиардера, у нее даже есть собственный аккаунт в Twitter.
В 2018 году Дорси рассказал о своих утренних ритуалах. Новый день он начинает с авторского напитка — воды с лимоном и гималайской солью, затем отправляется в ледяную ванну. «Погружение в холодную воду сразу после того, как выбрался из теплой кровати, заставляет задуматься: если я могу заставить себя сделать это, я могу сделать почти все», — говорил он.
Вечерние процедуры миллиардера выглядят так: 15 минут в сауне-бочке, затем три минуты в ледяной ванне. Такие подходы он повторяет трижды, заканчивая одной минутой в ледяной ванне.
Только пешком!
Никаких машин, велосипедов и самокатов — на работу Дорси ходит пешком (полтора часа!) в любую погоду. По пути слушает образовательные подкасты или аудиокниги. Этого ему недостаточно, поэтому бизнесмен практикует интенсивные тренировки велотренажере и делает упражнения из приложения Seven.
Медитации
Дорси медитирует уже 20 лет! Он старается выделить на это два часа в день, чтобы успокоиться, расслабиться и «вывести шум этого мира».
В 2018 году бизнесмен решил, что слишком сильно устал от бесконечных совещаний, переговоров и техники и укатил на 10-дневный ретрит в Мьянму. Все это время он не пользовался гаджетами, ни с кем не разговаривал и даже не поддерживал зрительный контакт. В его аскетичной комнате не было даже унитаза и душа. По словам Дорси, этот опыт нужен был, чтобы «взломать глубинный слой разума и перепрограммировать его».
Еда
Очевидно, что с такими привычками питание тоже не может быть обычным — вряд ли Джек завтракает булочками с кофе, а на ужин уплетает сосиски. Томить аудиторию Дорси не стал и подробно описал свой рацион. Как выяснилось, с едой Джек постоянно экспериментирует. В 2019 году одном из подскастов он рассказывал, что не ест по пятницам и субботам, а по будням — только один раз в день - между 18:00 и 21:00. В тарелке у него может быть рыба, курица или стейк с салатом, шпитаном, спаржей и брюссельской капустой. На десерт — смесь ягод или тёмный шоколад, иногда - красное вино. Правда, в таком режиме он находится не постоянно, а курсами.
В 2020 году в ответах на вопросы пользователей для Wired Дорси сообщил, что по-прежнему ест раз в сутки, но уже каждый день. Кстати, до этого он был веганом и даже пробовал придерживаться палео-диеты — она подразумевает употребление пищи, свойственной древним людям.
Мы рассказали о жизни и привычках Джека Дорси и, конечно, не призываем им следовать. Любые эксперименты над своим здоровьем нужно проводить только под контролем врача!
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