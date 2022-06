Курсы голоданий, ванны со льдом и только пешая ходьба: личный биохакинг миллиардера и экс-главы Twitter Джека Дорси

Кто такой Джек Дорси

Джеку Дорси 45 лет, он известный на весь мир архитектор программного обеспечения. В 2006 году Дорси создал Twitter, много лет был его гендиректором, но в ноябре 2021 года он решил покинуть компанию.

Дорси родился в Миссури, с раннего детства увлекался техникой и технологиями, ходил на курсы в местный университет науки и технологий, но ни один вуз не закончил. Вместо этого он выучился на массажиста. Любимым методом у него была краниосакральная терапия (разновидность разделов остеопатии, при которой воздействие на организм происходит через работу на костях черепа или мозговых оболочках). Еще Дорси подрабатывал моделью и даже снимался в рекламе Giorgio Armani. Своего «внутреннего гения» он выпустил уже в Калифорнии, где создал логистическую компанию. Он активно пользовался сервисом LiveJournal и хотел создать свою соцсеть. Главной особенностью в ней должна была стать возможность быстро отправлять сообщения со своей геопозицией. Он пытался разработать нечто похожее и внедрял в свои проекты — диспетчерскую службу и сеть медицинских устройств. Но удача пришла в 2006 году, когда Дорси работал в компании Odeo (каталог и поиск веб-сайтов для RSS-синдицированных аудио и видео, сейчас уже не существует) — работодатели оценили и поддержали идею. Тогда появился Twitter и Дорси опубликовал первый в истории твит — «настраиваю свой Twitter» (just setting up my twttr). Спустя несколько лет он начал работать над сервисом Square для бесконтактных платежей. Кстати, именно этим проектом Джек будет активно заниматься после ухода из мессенджера.