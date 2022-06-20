Личный опыт: я работаю в морге

Как-то ночью к нам привезли беременную девушку, ей было 27 лет, произошло ДТП. Самым сложным для меня оказалось препарировать беременных. Это тяжело морально и физически. На вскрытие ушло очень много времени, но самое ужасное было только впереди — нужно было сообщить родственникам, что они не увидят плод, а только поступившее тело. Это очень страшно для меня.

Однажды нам привезли женщину, которую убил муж. Не просто убил, а мучил — изрезал ее. На почве чего была такая агрессия — не знаю, но он жутко ее изуродовал. Это были не просто порезы, а глубокие раны, как будто он специально сидел и ковырял лицо ножом.

После того, как мы сообщили что жена в морге, он начал кричать, говорить что мы его обманываем, требовал ее вернуть и перестать «прятать». Санитары быстро вызвали психиатра и его успокоили. Было очень жалко маму девушки, она плакала и все время говорила «доченька моя, как же ты так долго прожила с этим чудовищем». Это очень жуткий случай, сильно бьет по нервам, по психике. После такого я стараюсь не вникать в историю погибшего.