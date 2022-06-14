Можно ли принимать антидепрессанты беременным? А совмещать с алкоголем? Мифы разоблачает психиатр-панк Кирилл Сычев

Многие россияне опасаются похода к психотерапевту — они уверены, что им выпишут антидепрессанты, которые изменят их жизнь к худшему. Виной тому десятки мифов и стереотипов. Развенчать их решил психиатр, психотерапевт, основатель неформатной клиники психотерапии Кирилл Сычев в книге «Так себе. Эффективная самотерапия для тех, кто устал от депрессии, тревоги и непонимания», которую выпустило издательство «Бомбора». Публикуем отрывок про главные мифы!
1. Антидепрессанты — это стремные лекарства для психов
На самом деле АД — хорошо исследованные и эффективные препараты. Это такое же адекватное лечение расстройств психики, как инсулин для диабетика или болеутоляющее при переломе. Они восстанавливают корректную работу мозга, мышления, дают пациенту необходимый ресурс для борьбы с болезнью. Современные АД достаточно безопасны. В отличие, например, от «Фенибута» (который мало изучен) или «Афобазола», которыми многие любят закинуться «от нервов».
2. Антидепрессантами лечат только депрессию
А вот и нет. Их еще назначают: при тревожных расстройствах, ОКР, ПТСР, в неврологии, например, при мигрени, при хронической боли, синдроме раздраженного кишечника, иногда — при нарушениях сна.
Просто изначальное название было таким, и менять его уже не стали. Суть в том, что АД не делают вас веселее, а влияют на физиологические механизмы, которые при «поломке» дают различные симптомы.
3. Антидепрессанты вызывают зависимость. Я не смогу с них слезть и буду пить всю жизнь
Что такое зависимость с медицинской точки зрения? Это тяга к употреблению, сопровождающаяся постоянным увеличением дозы принимаемого вещества. При приеме АД никакой тяги нет. И уж тем более пациент не нуждается в постоянном повышении дозировки. На этапе подбора врач может ее увеличивать. Есть понятие минимальной и максимальной терапевтической дозы. Первой не всегда достаточно, но выше максимума не поднимают никогда. А дальше уже пациент обычно принимает лекарство в установленном объеме до конца курса.
При лечении депрессии и тревожных расстройств АД необходимо принимать минимум 1 год с того момента, как ваше состояние ощутимо наладилось. Таким образом снижается риск рецидива. Если вы пропили лекарства 4-5 месяцев, отменили, а потом вам снова стало плохо — это не зависимость от таблетки. Это вам курс некорректно назначили.
4. Антидепрессанты ни в коем случае нельзя принимать беременным и кормящим
На дворе XXI век. А женщин до сих пор ставят перед жестким выбором: корми ребенка или лечись. Родишь — тогда и приходи за рецептом. Дичь.
Существуют препараты, отлично совместимые с ГВ и допустимые к приему во время беременности. Самые безопасные, согласно исследованиям, — сертралин и пароксетин.
НО! Большое и важное «но». Никакой самодеятельности!
Очень важно:
- оценить пользу и риски с учетом срока беременности;
- подобрать максимально подходящий препарат;
- подобрать дозировку для вашего конкретного случая;
- и, конечно, постоянное наблюдение лечащего психиатра.
Существует прекрасный сайт, где можно проверить совместимость любых лекарств с грудным вскармливанием на основе исследований.
5. У антидепрессантов ужасная побочка
«Я стану овощем с вакуумом в башке. Я наберу 20 кг и стану жирным. Буду блевать и постоянно хотеть спать». Какие там еще страшилки есть?
Побочка у антидепрессантов есть, врать не буду. Как и у любого работающего лекарства. Есть паршивенькие эффекты: сексуальная дисфункция, бессонница, тошнота, потливость. Но проявляются все эти штуки обычно в первые 2–3 недели приема. А потом проходят, и самочувствие налаживается. Если не проходят, врач предложит вам скорректировать дозу либо в крайнем случае поменять препарат.
Все решаемо. Главное, сообщать психиатру обо всем, что вас беспокоит. При наборе веса — следить за аппетитом, вести дневник питания, заниматься физнагрузкой. При нарушениях сна заняться его гигиеной. И не терпеть, если какие-то побочки мучают вас слишком долго.
6. У антидепрессантов очень тяжелый синдром отмены
После курса АД пациент действительно может чувствовать себя не очень. Но не всегда. Это связано с индивидуальными особенностями организма. Кому-то недельку придется потерпеть. Если побочка прям сильно штырит, врач может на пару недель назначить транквилизатор, чтобы облегчить процесс. Плохое самочувствие всегда возникает на фоне резкой отмены препарата. Так делать нельзя. Дозировка снижается постепенно.
Еще одна причина — отсутствие адекватной психотерапевтической работы во время курса. Прием лекарств не отменяет работу с психотерапевтом, так как нужно перестроить деструктивные привычки в мышлении и поведении на здоровые, чтобы не вернуться к ним снова.
7. Антидепрессанты категорически не совместимы с алкоголем
Ваша любимая тема. Объясняю. В идеале лучше не пить совсем. Алкоголь может усиливать действие антидепрессанта, а соответственно, и все его побочные эффекты. Но если немного и нечасто (бокал вина в неделю, допустим) — это можно. Ну, и смотрите на реакцию организма. Если плохо себя чувствуете потом — лучше не надо. Нормально — значит, вам повезло.
В инструкциях написано «нельзя», да. Но это скорее для перестраховки. Никакой катастрофы не случится, вы не взорветесь и не впадете в кому.
На самом деле от сочетания алкоголь + жирная пища ваша печень грустит намного больше, чем от АД + немного алкоголя. Но, чур! не увлекаться! А то уже засобиралась там, наверное, в магазин. И не мешать прям вместе ни в коем случае! Вот такие эксперименты точно ничем хорошим не закончатся.
В общем. Все проблемы вокруг антидепрессантов — в основном из-за некорректных назначений и не слишком компетентных врачей. И не только врачей, есть горе-тренеры, которые советуют, например, флуоксетин для похудения (не надо так). Когда в нужное время и по нужной схеме, бояться ничего не стоит.
Изучайте информацию, задавайте побольше вопросов врачу. Если он грубит, ничего не объясняет и умничает — шлите его и ищите другого. И будьте здоровы!
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