Можно ли принимать антидепрессанты беременным? А совмещать с алкоголем? Мифы разоблачает психиатр-панк Кирилл Сычев

3. Антидепрессанты вызывают зависимость. Я не смогу с них слезть и буду пить всю жизнь

Что такое зависимость с медицинской точки зрения? Это тяга к употреблению, сопровождающаяся постоянным увеличением дозы принимаемого вещества. При приеме АД никакой тяги нет. И уж тем более пациент не нуждается в постоянном повышении дозировки. На этапе подбора врач может ее увеличивать. Есть понятие минимальной и максимальной терапевтической дозы. Первой не всегда достаточно, но выше максимума не поднимают никогда. А дальше уже пациент обычно принимает лекарство в установленном объеме до конца курса.

При лечении депрессии и тревожных расстройств АД необходимо принимать минимум 1 год с того момента, как ваше состояние ощутимо наладилось. Таким образом снижается риск рецидива. Если вы пропили лекарства 4-5 месяцев, отменили, а потом вам снова стало плохо — это не зависимость от таблетки. Это вам курс некорректно назначили.