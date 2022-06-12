В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса. Он более заразный

В России впервые нашли вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — заявил эксперт.
По словам специалиста, что у большинства инфицированных выявляют вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев заражения. Он уточнил, что широко распространиться новым вариантам не позволяют хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесенным случаям COVID-19, а также противоэпидемическим мерам. Однако варианты BA.4 и BA.5 более заразные по сравнению с ранними формами омикрона.
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