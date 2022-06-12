В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса. Он более заразный

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — заявил эксперт.

По словам специалиста, что у большинства инфицированных выявляют вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев заражения. Он уточнил, что широко распространиться новым вариантам не позволяют хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесенным случаям COVID-19, а также противоэпидемическим мерам. Однако варианты BA.4 и BA.5 более заразные по сравнению с ранними формами омикрона.