Как (и зачем) говорить с детьми о сексе, личных границах и безопасности?

Сколько детей в России подвергается сексуализированному насилию?

«Ежегодно по статистике МВД совершается около 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей. Это примерно каждое пятое среди всех преступлений, которые совершаются в отношении детей», — говорит Вероника Одинокова, кандидат социологических наук и исполнительный директор организации «Стеллит», которая более 20 лет борется против сексуальной эксплуатации детей.

Официальная статистика показывает «вершину айсберга», ведь многие дети и их близкие не заявляют о преступлении, говорит Вероника Одинокова. «По оценкам исследователей, только 1 из 30 преступлений доводится до специалистов. Часто детям страшно, стыдно попросить о помощи, они винят себя в том, что случилось. Маленькие дети не могут рассказать о том, что с ним произошло, потому что они не понимают или не имеют словарного запаса для описания случившегося. И самое печальное, что даже когда ребенок решается, наконец, рассказать кому-то о насилии, ему часто не верят. По этим причинам большинство преступлений не доходят до правоохранительных органов, не попадают в статистику, а преступники остаются безнаказанными».

Как (и когда) говорить с детьми о личных границах и безопасности рассказала психолог организации «Тебе поверят» Юлия Федорина.