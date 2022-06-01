Как (и зачем) говорить с детьми о сексе, личных границах и безопасности?

Каждый год 1 июня отмечается День защиты детей. Обычно в школах проводят классные часы по изучению правил дорожного движения или поведении при пожаре, что, конечно, очень важно. Но о сексуальных преступлениях, личных границах и способах защиты говорят очень мало. «Собака.ru» обратилась к петербургским психологам и социологам, которые работают в сфере защиты детей с просьбой рассказать, как говорить с детьми на эти сложные темы.
Сколько детей в России подвергается сексуализированному насилию?
«Ежегодно по статистике МВД совершается около 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей. Это примерно каждое пятое среди всех преступлений, которые совершаются в отношении детей», — говорит Вероника Одинокова, кандидат социологических наук и исполнительный директор организации «Стеллит», которая более 20 лет борется против сексуальной эксплуатации детей.
Официальная статистика показывает «вершину айсберга», ведь многие дети и их близкие не заявляют о преступлении, говорит Вероника Одинокова. «По оценкам исследователей, только 1 из 30 преступлений доводится до специалистов. Часто детям страшно, стыдно попросить о помощи, они винят себя в том, что случилось. Маленькие дети не могут рассказать о том, что с ним произошло, потому что они не понимают или не имеют словарного запаса для описания случившегося. И самое печальное, что даже когда ребенок решается, наконец, рассказать кому-то о насилии, ему часто не верят. По этим причинам большинство преступлений не доходят до правоохранительных органов, не попадают в статистику, а преступники остаются безнаказанными».
Как (и когда) говорить с детьми о личных границах и безопасности рассказала психолог организации «Тебе поверят» Юлия Федорина.
Поможет ли введение в школьную программу уроков по секспросвету?
— Секспросвет — это профилактика сексуализированного насилия со стороны взрослых по отношению к детям. Дети обычно чувствуют, что происходит что-то не то, но не понимают, что конкретно. В итоге ребенок теряется, не может сориентироваться в ситуации, чем пользуется насильник. Осведомленность о своем теле и границах допустимого помогают ребенку быстрее отреагировать и, что немаловажно, рассказать об этом родителям.
Еще это профилактика сексуализированного насилия между детьми и подростками, такие случаи переодически происходят. Чаще всего — из любопытства и из-за отсутствия у детей знаний о своих и чужих границах. Наконец, это профилактика ранних беременностей и ЗППП. Запретить подросткам заниматься сексом едва ли возможно. Но дать им технику безопасности, чтобы они не натворили бед в наших силах.
Как родителям начать говорить о сексуальных отношениях?
— Очень часто при слове «секспросвет» родители представляют себе, что-то вроде натягивания презерватива на банан. Но сексуальные отношения — это не только непосредственно секс. Это еще и границы, взаимное уважение, безопасность, телесность.
Как и о чем говорить зависит от возраста. С дошкольниками это будут разговоры про тело и границы. Как называются разные органы, кому можно (и в каких обстоятельствах) и кому нельзя трогать ребенка, и классическое «откуда берутся дети». С младшими школьниками темы углубляются. Здесь будет уместно поговорить об изменениях в теле, которые их скоро ждут. Может показаться, что не стоит рассказывать о сексе детям до подросткового возраста. Увы, статистика неумолима — средний возраст знакомства ребенка с порнографией — 7-8 лет. Так что не расскажут родители — сам посмотрит и сделает свои выводы. В подростковом возрасте акцент как раз смещается в сторону отношений: что хорошо, что плохо. И тут есть смысл разговаривать не только про границы ребенка, но и про границы других людей. Актуальны и вопросы безопасного секса. Контролировать сексуальную жизнь подростка родитель едва ли может. А вот обезопасить его от ошибок — да.
Кстати, заводить такие разговоры специально не обязательно. Часто дети сами задают вопросы. На крайний случай есть хорошие книги, в которых освещены все важные темы. Их можно рассматривать вместе, а можно дать ребенку с предложением обсудить потом, если будет желание.
Как объяснить ребенку его границы?
— Основную информацию ребенок получает из опыта, особенно в раннем возрасте. Если вы говорите, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а потом сажаете его на колени к милой бабуле в транспорте, потому что нет других мест, то ребенок усвоит не то, что вы говорите, а то, что делаете. По этой причине не нужно принуждать ребенка обниматься и целоваться с родственниками и друзьями семьи, если он этого не хочет. Не стоит ходить по дому в нижнем белье и переодеваться при ребенке. Даже если ему 2 года и вы одного пола. У подросших детей, которые уже уверенно разговаривают, хорошо бы спрашивать, можно ли их обнять или поцеловать. И в принципе нельзя обнимать и тискать ребенка любого возраста, если он выражает недовольство и отстраняется. Это кажется странным, но это учит ребенка уважению телесных границ других людей, а также тому, что никто не может трогать его без разрешения. Этим вы окажете ребенку большую услугу.
Если же вести с ребенком разговоры про границы, то обсуждать это стоит в контексте правил: «у людей принято ходить в одежде», «мы не ходим по дому в белье». Имеет смысл обсудить с ребенком дошкольного возраста «правило трусиков»: никто не имеет права трогать половые органы ребенка кроме родителей (с разрешения ребенка) и врачей (с разрешения родителей), трогать и смотреть на тело в области нижнего белья. Еще при обсуждении границ часто используют инфографику «Круги доверия», которая помогает определиться с понятиями «свой-чужой».
Что делать, если ребёнок сказал, что к нему кто-то приставал?
— Во-первых, самое важное — не сомневаться в словах ребенка. Даже если вы по какой-то причине не уверены, что он говорит правду, постарайтесь оставить сомнения при себе. Во-вторых, не паникуйте. Ребенок и так напуган. Сильная эмоциональная реакция взрослого, к которому он обратился за помощью, может напугать еще больше. В-третьих, расспрашивайте осторожно: не наседайте с расспросами, если ребенок не готов говорить. В этом случае важно дать понять, что вы в любой момент готовы будете вернуться к разговору. Разумеется, стоит поддержать ребенка, ведь ему страшно, стыдно. И крайне важно подумать о безопасности и исключить или хотя бы минимизировать возможности встречи ребенка с человеком, совершившим насилие.
Какие есть очевидные и неочевидные признаки сексуального насилия?
— Единственный очевидный признак — ребенок говорит, что насилие было. Любые другие признаки можно трактовать по-разному в зависимости от ситуации. Скажем, раздражение на половых органах или в области ануса может свидетельствовать как о сексуализириованном насилии, так и о проблемах с гигиеной или о болезни. Если ребенок сторонится кого-то, даже если раньше охотно общался с этим человеком, то это может быть и признаком насилия, и просто последствиями сильной ссоры. Часто ребенок демонстрирует изменения в поведении: становится замкнутым, агрессивным, плаксивым, появляются страхи. Но это характерно для любых травмирующих ситуаций (например, в ситуации буллинга). Впрочем, это в любом случае повод для беспокойства и проявления родительского внимания.
Если родитель заметил какие-то из этих признаков или по каким-то другим причинам подозревает, что ребенок подвергался сексуализированному насилию, не стоит сразу начинать расспрашивать ребенка, ни «в лоб», ни наводящими вопросами. Особенно если ребенок маленький - это собьет его с толку. В такой ситуации имеет смысл провести с ребенком разговор о границах и дать понять, что в случае, если кто-то совершает что-то неправильное, он всегда может прийти и рассказать родителям. Вообще в качестве профилактики стоит учить ребенка системе: откажись, уйди, расскажи. То есть, если кто-то предлагает ребенку что-то неприятное или неприемлемое, то нужно сказать «нет», выйти из неприятной ситуации и обязательно рассказать родителям.
А уже родители могут обратиться к специалистам. Кстати, в России есть онлайн-карта c адресами и контактами государственных и некоммерческих организаций, которые работают с проблемой сексуализированного насилия и эксплуатации детей.
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