Исследование: у кофеманов на 29% ниже риск преждевременной смерти

В исследовании использовали данные 171 тыс. человек из Британского биобанка, а также данные из свидетельств о смерти за период с 2009 по 2016 год. В научной работе учитывались такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, уровень физической активности, индекс массы тела, диета, употребление кофе и является ли человек курильщиком. За период наблюдения было зарегистрировано 3,1 тыс. смертей.

Ученые выяснили, что у людей, которые пили кофе без сахара, был более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто не употреблял кофе совсем. Он был выше у кофеманов, которые выписали по 2,5 до 4,5 чашки в день — 29%.

Также пониженный риск преждевременной смерти был у людей, которые пили кофе с сахаром (от 1,5 до 3,5 чашки в день). Связь была слабее у тех, кто использовал искусственные подсластители.

«Из-за наблюдательного характера этого исследования нельзя считать его выводы окончательными. Результаты могут быть связаны с тем, что любители кофе в целом более богаты и ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто не употребляет напиток», — предупредил профессор метаболической медицины Навид Саттар.