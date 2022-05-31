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Исследование: у кофеманов на 29% ниже риск преждевременной смерти

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У взрослых, которые ежедневно выпивают 2,5-4,5 чашки кофе, на 29% ниже риск преждевременной смерти чем у тех, кто вообще не употребляет напиток. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Южного медицинского университета в Гуанчжоу.

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В исследовании использовали данные 171 тыс. человек из Британского биобанка, а также данные из свидетельств о смерти за период с 2009 по 2016 год. В научной работе учитывались такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, уровень физической активности, индекс массы тела, диета, употребление кофе и является ли человек курильщиком. За период наблюдения было зарегистрировано 3,1 тыс. смертей.

Ученые выяснили, что у людей, которые пили кофе без сахара, был более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто не употреблял кофе совсем. Он был выше у кофеманов, которые выписали по 2,5 до 4,5 чашки в день — 29%.

Также пониженный риск преждевременной смерти был у людей, которые пили кофе с сахаром (от 1,5 до 3,5 чашки в день). Связь была слабее у тех, кто использовал искусственные подсластители.

«Из-за наблюдательного характера этого исследования нельзя считать его выводы окончательными. Результаты могут быть связаны с тем, что любители кофе в целом более богаты и ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто не употребляет напиток», — предупредил профессор метаболической медицины Навид Саттар.

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