Социальный джетлаг, тревога и игры гормонов: как подготовиться к белым ночам в Петербурге

Серотонин и мелатонин

Большинство из нас знает серотонин как «гормон хорошего настроения». Под влиянием яркого солнечного света его выработка увеличивается. Он ответственен за настроение, поддержание жизненного тонуса, эмоциональную и физическую активность в течение дня, а на пике серотонина мы испытываем прилив счастья.

Мелатонин — продукт превращения серотонина. Чем больше серотонина вырабатывается днем, тем больше к вечеру будет мелатонина.

По словам врача, мелатонин необходим для инициации сна, чтобы мы быстро и крепко уснули. С приходом ночи световой поток на сетчатку глаза снижается и происходит постепенное нарастание пиковой концентрации мелатонина в крови. Но это не единственная роль этого гормона. Мелатонин влияет на синтез гормона стресса и активности кортизола, снижая его и обладает противовоспалительным действием. А еще он ответственен за профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Давно доказано, что инсомнии, то есть нарушения сна, ассоциированы с более частым риском инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.