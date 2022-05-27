Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch, начиная с марта 2022 года более 28% россиян стали реже пользоваться платными услугами медицинских учреждений или полностью отказались от них. Еще 20% начали обращаться в более доступные по цене клиники, а 25% — пользоваться бесплатными медицинскими услугами.

Год к году снижение числа посещений платных медицинских клиник, зафиксированное в марте, составило 36%. Однако уже в апреле ситуация стабилизировалась — как минимум в Москве спрос вырост на 2%, тогда как в остальных регионах, наоборот, уменьшился на 1%.

По мнению экспертов, россияне стали реже обращаться за платной медицинской помощью в связи с падением спроса на услуги по диагностике и лечению коронавируса. В частности, наибольшее снижение потока пациентов наблюдается по КТ-диагностике. В целом наблюдается падение количества посещений врачей массовых специальностей — таких как ЛОР, педиатр и терапевт — при этом популярность специалистов узкого профиля, наоборот, немного, но выросла.

Кроме того, на ситуацию влияет кризис, при котором отказ от платных услуг является стандартной реакцией. «При повышении цен на медуслуги, например, при серьезном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью», — отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее прогнозу, стабилизация спроса на платные медицинские услуги в России произойдет уже осенью.