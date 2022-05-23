Инструкция: что делать после незащищенного секса?

Кажется, вы сделали все, что могли. Теперь надо не переживать, а обратиться к врачу.

Не ранее чем через 3 недели после незащищенного секса нужно сдать мазок из уретры или влагалища на выявление заболеваний передающихся половым путем. Почему именно мазок, а не кровь? Все просто: на уретре и во влагалище оседает инфекция.

Не ранее чем через 6 недель необходимо сдать кровь на сифилис, а через 3 месяца - кровь на ВИЧ и гепатиты.

Если вы думаете, что все это слишком сложно и не стоит заморачиваться, еще раз подумайте о ЗППП. Самыми распространенными ЗППП считаются ВИЧ, гепатиты В,С , сифилис, гонорея, трихомониаз и хламидиоз. Такие заболевания как ВИЧ, гепатиты и сифилис имеют достаточно длительные инкубационные периоды и долго не дают о себе знать. Но рано или поздно они проявляются. К счастью, гепатиты и сифилис поддаются терапии, но лечение длительное и дорогостоящее. А при ВИЧ-инфекции придется принимать препараты пожизненно. Что касается гонореи, трихомониаза и хламидиоза — это инфекции, которые также могут не проявиться у носителя, но вызывают хроническое воспаление и даже могут привести к бесплодию.