Инструкция: что делать после незащищенного секса?

Все знают, что секс со случайным человеком, про которого ничего не известно — это опасно. Но в порыве страсти или при других обстоятельствах невозможно все предусмотреть. Петербургский уролог Татьяна Улитко рассказывает, что делать, чтобы максимально обезопасить себя от инфекций, передающихся половым путем. Эта инструкция поможет снизить риск заражения, вовремя выявить заболевания, начинать лечение и обойтись без осложнений.
План действий после случайного секса:
- Первым делом нужно помочиться сразу после полового акта. Совет работает и для мужчин, и для женщин. Моча унесет с собой бактерии, которые могли остаться в уретре и поможет избежать развития воспаления. Затем принимаем душ!
- В течении 3-х часов после секса нужно обработать наружные половые органы антисептиком. Для этого можно использовать обычный водный раствор хлоргексидина (в петербургских аптеках его стоимость стартует с 12 рублей) или мирамистин (он обойдется дороже — минимум 300 рублей).
- Мужчинам можно аккуратно медленно ввести не более 3-4 мл одного из этих антисептиков в наружное отверстие уретры, а женщинам смочить им тампон и вставить во влагалище на 15 минут.
Кажется, вы сделали все, что могли. Теперь надо не переживать, а обратиться к врачу.
- Не ранее чем через 3 недели после незащищенного секса нужно сдать мазок из уретры или влагалища на выявление заболеваний передающихся половым путем. Почему именно мазок, а не кровь? Все просто: на уретре и во влагалище оседает инфекция.
- Не ранее чем через 6 недель необходимо сдать кровь на сифилис, а через 3 месяца - кровь на ВИЧ и гепатиты.
Если вы думаете, что все это слишком сложно и не стоит заморачиваться, еще раз подумайте о ЗППП. Самыми распространенными ЗППП считаются ВИЧ, гепатиты В,С , сифилис, гонорея, трихомониаз и хламидиоз. Такие заболевания как ВИЧ, гепатиты и сифилис имеют достаточно длительные инкубационные периоды и долго не дают о себе знать. Но рано или поздно они проявляются. К счастью, гепатиты и сифилис поддаются терапии, но лечение длительное и дорогостоящее. А при ВИЧ-инфекции придется принимать препараты пожизненно. Что касается гонореи, трихомониаза и хламидиоза — это инфекции, которые также могут не проявиться у носителя, но вызывают хроническое воспаление и даже могут привести к бесплодию.
Важные советы:
- Антисептики плохо влияют на слизистую, поэтому не вводите их в уретру и влагалище очень часто, такой способ можно использовать не чаще раза в год.
- Даже если у вас нет симптомов, обязательно сдайте мазок на ЗППП. Некоторые из этих заболеваний могут не проявится, протекать хронически и привести к осложнениям в последующем.
- Обязательно выждать сроки сдачи анализов во избежание ложноотрицательных результатов, т.к. каждое заболевание имеет свой инкубационный период.
- Всегда пользуйтесь презервативами в последующем. Это снизит риск заражения и сохранит здоровье вашей мочеполовой системы.
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