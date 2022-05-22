ВОЗ: число случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 92

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах, все они не являются эндемичными. Также еще у 28 человек болезнь подозревается. Об этом сообщает ТАСС.
По информации организации, между заражением и поездкой заболевших в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, нет связи. При этом заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми. «Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», — сообщили в ВОЗ.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. К симптомам заболевания можно отнести лихорадку, головную и мышечную боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине.
Комментарии (0)