ВОЗ: число случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 92

По информации организации, между заражением и поездкой заболевших в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, нет связи. При этом заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми. «Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», — сообщили в ВОЗ.