Исследование: каждый девятый житель Петербурга принимает антидепрессанты

Как пишет РБК со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак», реже всего от депрессии лечатся в Тыве и Чечне: в Тыве такие лекарства принимает примерно 1 из 172 человек, а в Чечне — 1 из 120. Третье место занял Ненецкий автономный округ. В этом регионе антидепрессанты принимает 1 из 70 жителей.

По данным опроса сервиса «Доктор рядом» и hh.ru, 69% россиян говорили о повышении уровня стресса, 52% отметили, что стали больше нервничать, а у 17% опрошенных вырос уровень тревоги, «но не критично». Вместе с этим выросло количество россиян, которые хотят пойти к психологу: с февраля по март показатель вырос на 23%.

Самый высокий уровень тревожности у жителей Нижнего Новгорода – 90% опрошенных. Также часто испытывают тревогу жители Казани — 73%, Москвы — 72%, Петербурга и Новосибирска — по 71%, Самары — 69%.