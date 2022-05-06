Инфекции, инсульт, смерть: чем опасны клещи и как от них спастись

Чем можно заразиться через укус клеща?

Самая известная болезнь, которая передается через укусы клещей — это энцефалит. Инфекция поражает центральную нервную систему, проявляется лихорадкой, сильными головными болями, нарушениями сознания, может привести к смерти. На втором месте - боррелиоз, с ним инфекционисты сталкиваются каждый год. Он может вызывать поражение кожи, нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Если его вовремя не обнаружить и не начать лечение, боррелиоз перейдет в хроническую форму — болезнь Лайма, тогда страдают ткани суставов, сердце, нервная система и глаза.

Если в клеще есть бактерии риккетсии, его укус может привести к инсульту. Даже при своевременном эффективном лечении летальность достигает 5-8 %. А само заболевание называется красиво — Пятнистая лихорадка Скалистых гор или клещевой риккетсиоз.

Другое опасное заболевание, которым могут наградить клещи — эрлихиоз. Оно проявляется лихорадкой, увеличением подчелюстных лимфоузлов, мышечными и суставными болями. У 10% пациентов развиваются симптомы менингоэнцефалита: светобоязнь, галлюцинации, сложность контакта, рвота на высоте головной боли. А еще клещи могут вызвать тиф, Крымскую геморрагическую лихорадку (опасное инфекционное заболевание, от которого умирают 10-40% пациентов).