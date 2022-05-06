Инфекции, инсульт, смерть: чем опасны клещи и как от них спастись

В Петербурге начался сезон клещей: только за последнюю неделю апреля с жалобами на укусы в клиники обратились более 90 человек. Пока ни в одном из случаев клещи не были инфицированы энцефалитом, но врачи предупреждают: все только начинается. Инфекционист ID-Clinic Светлана Звонцова, которая не раз оказывала экстренную помощь пациентам после укусов клещей, рассказала, какие болезни можно подхватить и как себя защитить.
Где в Петербурге выше всего риск встречи с клещами?
Встретиться с клещом можно практически в любом городском парке или саду. Но эндемичными (то есть наиболее опасными) традиционно считаются 6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый и Пушкинский.
Чем можно заразиться через укус клеща?
Самая известная болезнь, которая передается через укусы клещей — это энцефалит. Инфекция поражает центральную нервную систему, проявляется лихорадкой, сильными головными болями, нарушениями сознания, может привести к смерти. На втором месте - боррелиоз, с ним инфекционисты сталкиваются каждый год. Он может вызывать поражение кожи, нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Если его вовремя не обнаружить и не начать лечение, боррелиоз перейдет в хроническую форму — болезнь Лайма, тогда страдают ткани суставов, сердце, нервная система и глаза.
Если в клеще есть бактерии риккетсии, его укус может привести к инсульту. Даже при своевременном эффективном лечении летальность достигает 5-8 %. А само заболевание называется красиво — Пятнистая лихорадка Скалистых гор или клещевой риккетсиоз.
Другое опасное заболевание, которым могут наградить клещи — эрлихиоз. Оно проявляется лихорадкой, увеличением подчелюстных лимфоузлов, мышечными и суставными болями. У 10% пациентов развиваются симптомы менингоэнцефалита: светобоязнь, галлюцинации, сложность контакта, рвота на высоте головной боли. А еще клещи могут вызвать тиф, Крымскую геморрагическую лихорадку (опасное инфекционное заболевание, от которого умирают 10-40% пациентов).
Что делать, если обнаружил на себе клеща?
Его нужно как можно скорее удалить пинцетом, нитью, или специальным клещедером. Ниткой завяжите узелок вокруг впившейся части клеща, осторожно, потягивая концы нити кверху и в стороны, вытяните его. Вместо нитки можно использовать специальный пинцет, которым следует захватить клеща и выкручивающими движением удалить его. Банку с клещом нужно отнести в лабораторию.
Что будет, если не обращаться к врачу?
Конечно, не все клещи заражены. Однако я не рекомендую играть в «русскую рулетку». Если вы не отнесли клеща на исследование и не знаете, опасен ли он, то внимательно следите за своим состоянием. При повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно обратиться к врачу.
Как можно себя обезопасить от клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза?
Если у вас есть садовый участок, его нужно обрабатывать. Применяйте репелленты, отпугивающие клещей перед выходом на природу, надевайте спецодежду для работы в «зелёной зоне», закрывающую тело (запястья, шею, голову), а после пребывания на природе внимательно осмотрите тело.
Самый надежный способ защититься — это вакцинация, но прививка есть только от клещевого энцефалита. Вакцинироваться можно круглый год, но планировать процедуру нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Стойкий иммунитет к энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы, независимо от вида вакцины и выбранной схемы.
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