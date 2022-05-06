18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Инфекции, инсульт, смерть: чем опасны клещи и как от них спастись

Поделиться:

В Петербурге начался сезон клещей: только за последнюю неделю апреля с жалобами на укусы в клиники обратились более 90 человек. Пока ни в одном из случаев клещи не были инфицированы энцефалитом, но врачи предупреждают: все только начинается. Инфекционист  ID-Clinic Светлана Звонцова, которая не раз оказывала экстренную помощь пациентам после укусов клещей, рассказала, какие болезни можно подхватить и как себя защитить.

Где в Петербурге выше всего риск встречи с клещами?

Встретиться с клещом можно практически в любом городском парке или саду. Но эндемичными (то есть наиболее опасными) традиционно считаются 6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый и Пушкинский.

Чем можно заразиться через укус клеща?

Самая известная болезнь, которая передается через укусы клещей — это энцефалит. Инфекция поражает центральную нервную систему, проявляется лихорадкой, сильными головными болями, нарушениями сознания, может привести к смерти. На втором месте - боррелиоз, с ним инфекционисты сталкиваются каждый год. Он может вызывать поражение кожи, нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Если его вовремя не обнаружить и не начать лечение, боррелиоз перейдет в хроническую форму — болезнь Лайма, тогда страдают ткани суставов, сердце, нервная система и глаза.

Если в клеще есть бактерии риккетсии, его укус может привести к инсульту. Даже при своевременном эффективном лечении летальность достигает 5-8 %. А само заболевание называется красиво — Пятнистая лихорадка Скалистых гор или клещевой риккетсиоз.

Другое опасное заболевание, которым могут наградить клещи — эрлихиоз. Оно проявляется лихорадкой, увеличением подчелюстных лимфоузлов, мышечными и суставными болями. У 10% пациентов развиваются симптомы менингоэнцефалита: светобоязнь, галлюцинации, сложность контакта, рвота на высоте головной боли. А еще клещи могут вызвать тиф, Крымскую геморрагическую лихорадку (опасное инфекционное заболевание, от которого умирают 10-40% пациентов).

IKT COLLECTIONS

Что делать, если обнаружил на себе клеща?

Его нужно как можно скорее удалить пинцетом, нитью, или специальным клещедером. Ниткой завяжите узелок вокруг впившейся части клеща, осторожно, потягивая концы нити кверху и в стороны, вытяните его. Вместо нитки можно использовать специальный пинцет, которым следует захватить клеща и выкручивающими движением удалить его. Банку с клещом нужно отнести в лабораторию.

Что будет, если не обращаться к врачу?

Конечно, не все клещи заражены. Однако я не рекомендую играть в «русскую рулетку». Если вы не отнесли клеща на исследование и не знаете, опасен ли он, то внимательно следите за своим состоянием. При повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно обратиться к врачу.

Как можно себя обезопасить от клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза?

Если у вас есть садовый участок, его нужно обрабатывать. Применяйте репелленты, отпугивающие клещей перед выходом на природу, надевайте спецодежду для работы в «зелёной зоне», закрывающую тело (запястья, шею, голову), а после пребывания на природе внимательно осмотрите тело.

Самый надежный способ защититься — это вакцинация, но прививка есть только от клещевого энцефалита. Вакцинироваться можно круглый год, но планировать процедуру нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Стойкий иммунитет к энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы, независимо от вида вакцины и выбранной схемы.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: