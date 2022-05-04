В даркнете продают личные данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»

В слитой базе данных указаны полное имя, дата рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также серия номер паспорта 31 млн человек. По информации телеграм-канала, данные появились в закрытом доступе у очень ограниченного числа лиц. Базу удалось получить благодаря уязвимости системы медицинской лаборатории «Гемотест».

Сообщается, что база появилась в даркнете не ранее 22 апреля. Вероятно, уязвимость до сих пор не устранили. Позже на теневом рынке появилась еще одна база данных, которая связана с «Гемотестом». Оно предлагает купить 554 млн заказов (анализов и их результатов), а также уязвимость для доступа к серверу.

В самой лаборатории пообещали провести служебное расследование из‑за информации об утечке данных клиентов и ужесточит технические меры безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя информационной безопасности компании Ивана Осипова.