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В даркнете продают личные данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»

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В даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов предположительно медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщает телеграм-канал «Утечка информации».

Shutterstock.com

В слитой базе данных указаны полное имя, дата рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также серия номер паспорта 31 млн человек. По информации телеграм-канала, данные появились в закрытом доступе у очень ограниченного числа лиц. Базу удалось получить благодаря уязвимости системы медицинской лаборатории «Гемотест».

Сообщается, что база появилась в даркнете не ранее 22 апреля. Вероятно, уязвимость до сих пор не устранили. Позже на теневом рынке появилась еще одна база данных, которая связана с «Гемотестом». Оно предлагает купить 554 млн заказов (анализов и их результатов), а также уязвимость для доступа к серверу.

В самой лаборатории пообещали провести служебное расследование из‑за информации об утечке данных клиентов и ужесточит технические меры безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя информационной безопасности компании Ивана Осипова.

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