Медицинский разбор: как реально бросить курить? Фармакология, заместители никотина и приемы из психотерапии

Какие подходы к отказу от курения поддерживает доказательная медицина?

Согласно Международной классификации болезней, курение табака включено в раздел психических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, в рубрике «Синдром зависимости». Если бы курение было просто «вредной привычкой», то от него можно было бы отказаться намного легче, чем это оказывается на самом деле.

Для поддержки пациентов, решивших бороться с никотиновой зависимостью, применяется когнитивно-поведенческая терапия, направленная на изменение стереотипов дисфункционального мышления, и фармакотерапия.

Важную, если не основополагающую, роль в принятии решения отказаться от курения играет психотерапия. Есть два типа пациентов с никотиновой зависимостью: те, кто принял решение бросить курить, и те, кто пока не готов. Вторая категория пациентов заслуживает особого внимания для врача: ему необходимо замотивировать пациента и использовать стратегии снижения вреда, такие как фармакотерапия, даже до того, как пациент прекратит употребление табака. Использование обоих методов вместе увеличивает шансы на успешный отказ от курения.