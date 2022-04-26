Медицинский разбор: как реально бросить курить? Фармакология, заместители никотина и приемы из психотерапии

К каким специалистам можно обратиться, если хочешь бросить курить? Как не набрать вес при отказе от курения и стоит ли покупать лекарства, назначаемые при никотиновой зависимости? На вопросы отвечает Дарья Пескова, врач-терапевт из Петербурга и адепт доказательной медицины.
Какие подходы к отказу от курения поддерживает доказательная медицина?
Согласно Международной классификации болезней, курение табака включено в раздел психических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, в рубрике «Синдром зависимости». Если бы курение было просто «вредной привычкой», то от него можно было бы отказаться намного легче, чем это оказывается на самом деле.
Для поддержки пациентов, решивших бороться с никотиновой зависимостью, применяется когнитивно-поведенческая терапия, направленная на изменение стереотипов дисфункционального мышления, и фармакотерапия.
Важную, если не основополагающую, роль в принятии решения отказаться от курения играет психотерапия. Есть два типа пациентов с никотиновой зависимостью: те, кто принял решение бросить курить, и те, кто пока не готов. Вторая категория пациентов заслуживает особого внимания для врача: ему необходимо замотивировать пациента и использовать стратегии снижения вреда, такие как фармакотерапия, даже до того, как пациент прекратит употребление табака. Использование обоих методов вместе увеличивает шансы на успешный отказ от курения.
Почему курение — это зависимость? Нейробиологические и психологические факторы
В процессе формирования зависимости от никотина у человека происходит перестройка на уровне рецепторов. Никотин, связываясь с рецепторами, способствует выбросу дофамина, который вызывает то самое чувство удовольствия. Прочная связь никотина с рецепторами ведет к их длительной стимуляции и снижению чувствительности. При снижении уровня никотина рецепторы высвобождаются, находясь в возбужденном состоянии, вызывают желание закурить. Снижение уровня дофамина между сигаретами приводит к развитию синдрома отмены и стресса. У курящего человека возрастает потребность в никотине для стимуляции выброса дофамина и получения удовольствия.
К каким специалистам можно обратиться, если хочешь бросить курить?
Как правило, любой врач-терапевт, врач общей практики может подобрать индивидуальный алгоритм отказа от курения, определить вектор лечения, а затем направить пациента к психологу/психотерапевту и/или наблюдать пациента вместе с этим специалистом. Важно отметить, что зависимость от никотина — хроническое рецидивирующее заболевание, требующее комплексного подхода, поэтому для никотиновой зависимости больше подходит термин ремиссия, а не выздоровление от зависимости. Но ремиссия может длиться всю оставшуюся жизнь.
Лекарственные препараты, назначаемые при отказе от курения
Большинству пациентов предлагается лечение либо «Варениклином» (лекарство, созданное фармацевтической компанией Pfizer — прим. ред.), либо комбинацией двух никотинзамещающих продуктов (пластырь + жевательная резинка или пастилка). Пластырь используется для облегчения абстинентного синдрома (группы симптомов, которые возникают в первые несколько недель после прекращения или уменьшения потребления никотина — прим. ред.) в течение 24 часов; жевательная резинка или пастилка добавляется «по мере необходимости» для контроля любой внезапной тяги или других симптомов отмены. Выбор препаратов зависит от предпочтений пациента, итогов консультации с врачом. Рассмотренные методы лечения имеют хорошую доказательную базу, эффективно облегчают отказ от курения.
Альтернативные способы доставки никотина
Никотиновая заместительная терапия (НЗТ) направлена на снижение симптомов отмены, связанных с прекращением курения, она замещает никотин из сигарет. Доступна в виде пластырей на кожу, которые доставляют никотин медленно, и жевательной резинки, назальных и оральных спреев, оральных ингаляторов, пастилок/таблеток, из которых никотин доставляется в мозг быстрее, чем из накожных пластырей, но менее быстро, чем при курении сигарет.
По данным исследований, нет принципиальной разницы по эффективности различных форм НЗТ. Существуют доказательства, что комбинированная НЗТ (например, комбинация из никотинового пластыря и быстродействующей формы — жвачки, леденцов или спрея) работает лучше на 15-36% эффективнее, чем только один вид НЗТ.
Почему электронные сигареты — это вредно?
Безопасность и эффективность электронных систем доставки никотина для лечения табачной зависимости не была доказана FDA (Food and Drug Administration, Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США — прим. ред). Целевая группа по профилактическим услугам США также утверждает, что оценить пользу и вред электронных сигарет для прекращения курения невозможно из-за недостаточного массива данных. Электронные сигареты — это устройства с батарейным питанием, которые нагревают жидкость, обычно содержащую никотин, образуя аэрозоль, который вдыхает пользователь. Помимо никотина, в электронных сигаретах содержатся пропиленгликоль (двухатомный спирт), глицерин и ароматизаторы. Кроме того, есть опасение, что электронные сигареты могут останавливать людей от использования надежных и результативных методов лечения, поэтому, например, Американское торакальное общество для прекращения курения рекомендует использовать проверенную фармакотерапию, а не электронные сигареты.
В настоящее время не существует регламента состава или производственных стандартов для электронных систем доставки никотина. В выбросах этих устройств были обнаружены канцерогены, токсические вещества, металлы и силикаты. Они могут подвергать даже некурящих людей воздействию никотина и других токсичных веществ, содержащихся в выбросах электронных сигарет. Стоит подчеркнуть, что безвредного и пассивного курения не существует.
Как не набрать вес при отказе от курения?
Набор веса — одно из следствий отказа от курения, аспект никотиновой абстиненции. Симптомы никотиновой абстиненции включают не только повышенный аппетит, но и изменения настроения (дисфорию или депрессию), бессонницу, раздражительность, тревогу, трудности с концентрацией внимания и беспокойство. Достигают пика в первые три дня отказа от курения и стихают в течение следующих трех-четырех недель.
Для поддержания оптимальной физической формы и сохранения внутреннего баланса необходимо составить программу упражнений и план здоровой диеты. Увеличение веса может произойти из-за того, что люди склонны есть больше после отказа от курения. Как правило, пациенты набирают от 1 до 2,5 кг за первые две недели, а затем — еще до 3 кг в течение следующих четырех-пяти месяцев. Средняя общая прибавка в весе составляет 5 кг. Хотя это может быть неприятно, полезно помнить, что преимуществ отказа от курения намного больше, чем рисков, связанных с набором веса. По данным ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных употреблением табака, умирает 1,9 млн человек. Поэтому в данном случае как никогда важно взвешивать все «за» и «против».
Какие психотерапевтические инструменты и техники могут использоваться при отказе от курения?
В США с 2008 года используется пятиступенчатая схема лечения — «5А», которая включается в себя следующие компоненты: Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange. Лечащий врач на приеме придерживается тактики:
- спрашивает пациента о курении и его осведомленности о вреде для организма никотина и продуктов горения;
- разумеется, рекомендует бросить курить и объясняет, как в конкретном случае можно к этому прийти;
- оценивает готовность пациента отказаться от употребления табака;
- помогает пациенту справиться с трудностями при борьбе с зависимостью;
- договаривается о последующих посещениях и плане лечения.
Мировое признание получила схема транстеоретической модели поведенческих изменений, которую разработал Джеймс Прохазка, профессор психологии из университета Род-Айленда. Ее используют по всему миру для решения серьезных психологических проблем: реабилитации зависимых, терапии депрессий, тревожности, панических атак.
Стадии изменения:
- Предразмышление. Отсутствие намерения (Не готов). Пациент не заинтересован в переменах и общении со специалистом на тему табакокурения. Более того, не рассматривает свою зависимость даже как вредную привычку.
- Размышление. Формирование намерения (Думаю об этом). Пациент уже больше заинтересован в переменах, но довольно остро может воспринимать все доводы против табакокурения. Эта стадия длительная, ее тормозит страх, что не получится ничего изменить.
- Подготовка (Готовлюсь измениться). Основная черта этой стадии —принятие пациентом решения измениться и перейти к активным действиям. Здесь разрабатывается четкое руководство по отказу от никотиновой зависимости, вплоть до подбора удобных форм лекарственных средств. Финал стадии — окончательная готовность пациента бросить курить.
- Действие (На старт, внимание, марш). На этом этапе пациент придерживается нового плана, ежедневно сталкиваясь с трудностями, которые нужно преодолевать, чтобы не сбиться с намеченного пути.
- Сохранение результата. Поддержание достигнутого состояния (Удержаться там, куда так упорно шел). Возможно, это самый трудный этап терапии. Ежедневно (от 6 месяцев и более) пациент работает над тем, чтобы предупредить рецидив и не вернуться к табакокурению. Важно, что чем больше стадий изменения проходит, тем больше становится вера пациента в то, что он может побороть никотиновую зависимость.
Почему важно бросить курить? Советы Дарьи Песковой
Отказ от курения имеет значительные преимущества для здоровья женщин и мужчин всех возрастов. Чем раньше вы откажетесь от никотиновой зависимости, тем лучше будет для вас. Люди, бросившие курить до 50 лет, в два раза снижают риск смерти в течение следующих 15 лет по сравнению с теми, кто продолжает курить.
Курение признано хроническим заболеванием, вызывающим привыкание, и для некоторых (но не для всех) курильщиков бросить курить может быть чрезвычайно сложно. Многие люди пытаются бросить курить самостоятельно, без помощи лекарств или других средств поддержки. Вероятность успеха в этой ситуации значительно ниже. Если вы безрезультатно пытались бросить курить самостоятельно, обращение за помощью в следующий раз, когда вы попытаетесь побороть никотиновую зависимость, может иметь ключевое значение.
Будьте готовы, что придется столкнуться с многочисленными триггерами: члены семьи, друзья, коллеги — не бросившие курить, стрессовые ситуации, алкоголь. Если вы живете с тем, кто курит, попросите его не курить в доме или в машине. Если у вас есть привычка курить в течение рабочего дня, возможно, вам будет проще бросить курить во время отпуска. Старайтесь предвидеть случайную тягу к сигаретам; она может быть интенсивной, возникать периодически в течение более длительного периода времени, чем симптомы отмены. Эта тяга — распространенная причина рецидива после отказа от курения. Важно помнить, что тяга обычно проходит через несколько минут, если вы отвлекаете себя, занимаясь чем-то другим в течение нескольких минут.
Отказ от курения, как и от любой другой зависимости, может быть только ВАШИМ личным решением.
Текст: Дарья Пескова, Юлия Янкина.
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