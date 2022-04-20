Петербургский BIOCAD открыл набор пациентов для исследования препарата от болезни Бехтерева

Как рассказали «Собака.ru» в BIOCAD, главной целью исследования станет оценка эффективности двух доз препарата BCD-180 в сравнении с плацебо у пациентов с аксиальным спондилоартритом. Клиническое исследование пройдет в соответствии с принятыми стандартами, разрешение на его проведение выдано Минздравом России.

Ожидается, что выбранные дозы и частота применения препарата BCD-180 обеспечат необходимый уровень деплеции ключевых лимфоцитов, что позволит снизить активность заболевания и привести к его ремиссии. Кроме того, предполагается, что узконаправленное действие препарата позволит уменьшить частоту и выраженность побочных действий, не вызывая глубокой иммуносупресии в организме человека.

«Разработанное нашей компанией моноклональное антитело BCD-180 для лечения аксиального спондилоартрита – это инновационный лекарственный препарат с уникальным, не имеющим подобных в настоящее время, механизмом действия. В отличие от других имеющихся опций терапии, действие BCD-180 направлено на причину заболевания, а не на устранение последствий», — отметила вице-президент по клинической разработке и исследованиям BIOCAD Юлия Линькова.

По словам специалиста, препарат уже изучен в рамках полного спектра физико-химических и доклинических исследований, необходимых для старта клинических исследований. По итогам первой фазы испытаний врачи наблюдали «стойкое и длительное снижение таргетной популяции лимфоцитов, играющих ключевую роль в патогенезе заболевания».

Вторя фаза клинического исследования пройдет в 22 специализированных исследовательских центрах в Москве, Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновске, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Саратове, а также в Кемерово и Волгограде. Чтобы принять участие, пациенты могут обратиться напрямую в BIOCAD, либо непосредственно в один из исследовательских центров.

«Пациентское сообщество ожидает, что в ходе клинических исследований препарат BCD-180 покажет свою эффективность и безопасность, а значит, пациенты с болезнью Бехтерева смогут получить доступ к инновационной терапии хронического заболевания», — резюмировала резидент МОБИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» Наталья Шаталова.

Болезнь Бехтерева также известна как анкилозирующий спондилоартрит. Заболевание представляет собой воспаление межпозвонковых суставов и крестово-подвздошных сочленений. В результате воспалительного процесса происходит сращение позвонков, из-за чего позвоночник оказывается как бы в жестком футляре.