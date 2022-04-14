Сотни лекций, 50 новых онкологов и 4 пациентских сервиса: фонд «Не напрасно» подвел итоги 12-летней работы

Фонд медицинских решений «Не напрасно» отмечает день рождения — 12 лет назад организация была основана врачом-онкологом Ильей Фоминцевым. За это время были прочитаны сотни лекций, запущено четыре пациентских сервиса и не только — публикуем итоги 12-летней работы фонда.
Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», сегодня фонд системно помогает пациентам и их близким как минимум в 26 странах мира: обучает врачей, продвигает принципы доказательной медицины, разрабатывает IT-решения, организует научные исследования факторов риска рака, выступает экспертом в онкоэпидемиологии и оценке качества организации медицины.
Фонд запустил первую в России грантовую программу для талантливых выпускников медицинских вузов, создал онлайн-справочную для онкологических пациентов и их близких, научно-популярное издание о медицине, систему персональных рекомендаций по профилактике рака, а также ONCOWIKI с ответами на большинство вопросов про онкологию.
Итоги 12 лет фонда «Не напрасно». Коротко:
- Были проведены сотни лекций об онкологии, доказательной медицине для врачей и пациентов;
- Из Высшей школы онкологии выпустились 50 онкологов. Все они действующие специалисты, которые работают в ведущих клиниках России;
- Фонд оказал помощь во время пандемии 181 больнице в рамках проекта «Что делать»;
- Были проведены акции по раннему выявлению рака молочной железы для 50 тысяч женщин;
- «Не напрасно» создал 4 пациентских сервиса для людей с онкологическими заболеваниями, которыми пользуется уже 1 млн человек.
О работе фонда «Не напрасно»:
За 12 лет мы сильно выросли, стали крупной экспертной в онкологии организацией, с которой сотрудничает более 100 врачей. Мы создаем сложные общественно значимые проекты: на стыке IT, медиа, медицины и образования мирового уровня. И особенно гордимся нашими экспертами, которые работают в ведущих медицинских учреждениях страны, влияют на развитие медицины, формируют элиту в своей профессии. Наша Высшая школа онкологии — бренд для молодых врачей, а сервисы и медиапортал «Все не напрасно» оказывают реальную помощь пациентам в 26 странах мира. Вся эта система в ближайшие годы может стать заметным явлением. Только бы выжить эти несколько лет… Последние события в стране и мире, предшествующие им годы пандемии могут перечеркнуть весь тот путь, что мы прошли. Но у нас много планов и актуальных проектов в разработке, есть куда двигаться дальше.
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