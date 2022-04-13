Компания Reckitt (Durex, Nurofen) начала процесс передачи российского бизнеса

Как говорится в заявлении компании, после тщательной внутренней проверки Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес. В числе вариантов —передача третьей стороне или местным сотрудникам.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения упорядоченного процесса. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную работу этих коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года», — говорится в заявлени Reckitt.

Ранее компания уже заморозила капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России. Штат Reckitt в стране насчитывает 1,3 тысячи человек.

Reckitt специализируется на производстве товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене. Компания представлена брендами Finish, Veet, Dettol, Air Wick, Tired, Durex, Calgon, Strepsils, Woolite, Harpic, Evitest, Nurofen и Full Marks. Первый российский офис Reckitt открылся в 1994 году в Петербурге.