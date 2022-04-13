18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Компания Reckitt (Durex, Nurofen) начала процесс передачи российского бизнеса

Поделиться:

Компания Reckitt, специализирующаяся на производстве товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене, объявила о начале процесса передачи права собственности на свой бизнес. В числе продукции, производимой компанией, презервативы Durex и болеутоляющее Nurofen.

Andrii__Ivaniuk / Shutterstock.com

Как говорится в заявлении компании, после тщательной внутренней проверки Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес. В числе вариантов —передача третьей стороне или местным сотрудникам.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения упорядоченного процесса. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную работу этих коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года», — говорится в заявлени Reckitt.

Ранее компания уже заморозила капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России. Штат Reckitt в стране насчитывает 1,3 тысячи человек.

Reckitt специализируется на производстве товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене. Компания представлена брендами Finish, Veet, Dettol, Air Wick, Tired, Durex, Calgon, Strepsils, Woolite, Harpic, Evitest, Nurofen и Full Marks. Первый российский офис Reckitt открылся в 1994 году в Петербурге.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: