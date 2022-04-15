«Кричите, плачьте, бейте в подушку»: как работает необычный метод «фантазия страха» для борьбы с личной тревогой

Вариант работы со страхами перед объектами или ситуациями, к которым нельзя физически приблизиться, называется «фантазия страха». Эта методика прекрасно помогает и при общей, повторяющейся тревожности. В этом случае ее нужно применять всякий раз, когда возникает тревога.

Важно отметить, что фантазия страха действует, только если ее осуществлять регулярно: одноразовая акция не поможет! Как правило, своим клиентам я даю задание выполнять это ментальное упражнение ежедневно в течение минимум двух недель. Что же это за упражнение? Необходимо уединиться там, где вас никто не потревожит, создать себе комфортную атмосферу: может быть, задернуть шторы, обложиться подушками, завернуться в одеяло. И поставить будильник на полчаса. А теперь в этой комфортной атмосфере представьте себе самое страшное, что может с вами произойти.