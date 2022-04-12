Михаил Мурашко

О наступлении новой волны заболеваемости коронавирусом в России, из интервью «России-24»:

Конечно же, риски новой волны [заболеваемости коронавирусной] инфекцией существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся.

Думаю, что на конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил.