Уже к началу лета в России может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал глава Минздрава Михаил Мурашко.
О наступлении новой волны заболеваемости коронавирусом в России, из интервью «России-24»:
Конечно же, риски новой волны [заболеваемости коронавирусной] инфекцией существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся.
Думаю, что на конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил.
По словам Мурашко, на сегодняшний день в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, «до 200 тысяч пациентов одновременно» находятся под наблюдением врачей в различных медицинских организациях.
Роспотребнадзор уже фиксирует превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом. Оно наблюдается в 46 регионах страны. Более 96% выявляемых случаев COVID-19 приходятся на штамм «омикрон», еще 1,5% — на вариант «дельта». «Всего же по итогам 14-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тысяч населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)», — резюмировал в ведомстве.
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