О запуске специальной программы поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Мишустин объявил сегодня, 11 марта. В рамках программы правительство разрешило ввоз и последующую продажу зарегистрированных препаратов в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах.

Зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, тогда как сейчас это возможно только при наличии российской упаковки. Это правило будет действовать до конца 2022 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Также правительство упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года — предполагается, что данная мера позволит избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок — как ввезенных из-за границы, так и произведенных в России. Упрощенная процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней.

Медикаменты, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Ее состав будет утвержден Минздравом в ближайшее время.

«Все это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны гражданам», — резюмировал Мишустин.