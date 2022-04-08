Какие лекарства положить в аптечку для отпуска или поездки: инструкция от петербургского педиатра Николая Комова

1. Жаропонижающие, они же обезболивающие. Их механизм чудесен, благодаря воздействию на ряд внутренних воспалительных факторов, они не только способны сбить цифры «тревожной» температуры на градуснике, но и уменьшить интоксикацию и даже боль. В педиатрии разрешены два препарата: ибупрофен (коммерческие наименования (далее «КН»): нурофен) и парацетамол (КН: панадол, цефекон). Они не только детские, в нормальной дозировке они помогают и взрослым.

2. Растворы для регидратации. Это вообще важная штука. По сути, это пакетики с солями, которые необходимы организму для функционирования любой клетки (натрий, калий, хлор и др.), содержащие в себе еще и простые углеводы. Особенность этих порошков в том, что при кишечной инфекции нарушается всасывание этих самых электролитов и воды, а в растворах для регидратации вода с ионами проникает в организм легко и непринужденно. Этакая капельница через рот. Для детей и взрослых КН: регидрон био, адиарин регидро. Пить их побольше, вместе с водой при любой рвоте или поносе, тепловом ударе, длительной инфекции с лихорадкой.

3. Противоаллергические. Про них все знают, но знают в основном про предыдущие поколения: вроде супрастина. Его использовать можно, но в крайнем случае – есть побочные эффекты в виде сонливости, пересыхания слизистых, а также особом феномене рикошета – это когда симптомы возвращаются с большей силой после окончания действия препарата. Поэтому мы используем противогистаминные препараты последнего поколения, например, цетиризин (КН: зиртек, зодак), Дезлоратадин (КН: эриус, блогир). Для детей в виде капель, для взрослых в виде таблеток