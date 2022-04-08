Какие лекарства положить в аптечку для отпуска или поездки: инструкция от петербургского педиатра Николая Комова

1. Жаропонижающие, они же обезболивающие. Их механизм чудесен, благодаря воздействию на ряд внутренних воспалительных факторов, они не только способны сбить цифры «тревожной» температуры на градуснике, но и уменьшить интоксикацию и даже боль. В педиатрии разрешены два препарата: ибупрофен (коммерческие наименования (далее «КН»): нурофен) и парацетамол (КН: панадол, цефекон). Они не только детские, в нормальной дозировке они помогают и взрослым.
2. Растворы для регидратации. Это вообще важная штука. По сути, это пакетики с солями, которые необходимы организму для функционирования любой клетки (натрий, калий, хлор и др.), содержащие в себе еще и простые углеводы. Особенность этих порошков в том, что при кишечной инфекции нарушается всасывание этих самых электролитов и воды, а в растворах для регидратации вода с ионами проникает в организм легко и непринужденно. Этакая капельница через рот. Для детей и взрослых КН: регидрон био, адиарин регидро. Пить их побольше, вместе с водой при любой рвоте или поносе, тепловом ударе, длительной инфекции с лихорадкой.
3. Противоаллергические. Про них все знают, но знают в основном про предыдущие поколения: вроде супрастина. Его использовать можно, но в крайнем случае – есть побочные эффекты в виде сонливости, пересыхания слизистых, а также особом феномене рикошета – это когда симптомы возвращаются с большей силой после окончания действия препарата. Поэтому мы используем противогистаминные препараты последнего поколения, например, цетиризин (КН: зиртек, зодак), Дезлоратадин (КН: эриус, блогир). Для детей в виде капель, для взрослых в виде таблеток
4. Сосудосуживающие средства. В теории доказательной медицины должны использоваться реже, чем на практике это делают родители при лечении своих детей. Но попробуй объясни маме, у которой ребенок дышит носом и страдает от этого, что сосудосуживающие необязательны. Нужны они для того, чтобы уменьшить отек слизистой носа, который сопровождает почти любое ОРВИ. Важно помнить, что лучше использовать их редко, насколько это возможно. Почему? Потому что могут вызывать привыкание, то есть нос без них перестанет дышать. Лучше ограничиваться 1-3 раза в день в течение трех дней. КН: називин, назол, отривин, СНУП. Обращаем внимание на возрастную маркировку, поскольку большая доза для маленьких детей может оказывать негативное влияние.
5. Солевой раствор, он же в простонародье «физиологический». Концентрация натрия хлорида там 0,9%, как у нас в тканях – потому еще одно его название «изотонический». Используем для любого насморка: и аллергического, и вазомоторного, и, конечно же, инфекционного. Капли, спреи, душ – все допустимо и можно. Исходите из реакции ребенка на солевой раствор и вашей собственной. КН: аквалор, линаква, аквамарис.
6. Эмолент. Это увлажняющий крем, который проверен дерматологически и дает клинический эффект при сухой и раздраженной коже. Обязателен всем атопикам, и людям, склонным к ксерозу (сухости) кожи, во избежании воспаления. Для людей, которым повезло не «сохнуть», может использоваться как крем после загара.
7. Местная мазь с низкой концентрацией кортикостероида. Нужна, чтобы обработать места укусов у малышей, которые склонны даже на укус комара реагировать большим отеком и сильным зудом. КН: мазь гидрокортизон 1%.
8. Подсушивающие средства с оксидом цинка или каламином. По сути, вторая линия после предыдущего пункта. Можно использовать при любом раздражении. У детей актуальность побольше, потому что эти препараты являются основой лечения опрелостей и пеленочного дерматита. КН: деситин, судокрем, каламин.
9. Местные антибактериальные мази. Нужны, когда осложнился бактериальной инфекцией атопический дерматит, укус или любое другое нарушение кожного покрова. Бактерий всегда и много, чаще мы прекрасно справляемся без мазей, но если рана «ползет», покрывается желтыми корками, то в таком случае уже пора подключать препараты. КН: бактробан, аргосульфан, левомеколь.
10. Набор асфальтный: то, что нужно при травме и обработке ссадин и ран. Водный антисептик (КН: хлоргексидин, мирамистин), самоклеящийся бинт, пластыри, салфетки. Обратите внимание, что первое, что нужно сделать при разбитой, например, коленке – это промыть ее с мылом под проточной водой. При ушибах пригодится Криопакет.
11. Противоожоговый набор: здесь нужны гели для обработки поверхности ожога (идут сразу с антисептиком, КН: гель АПОЛЛО), на стадию заживления полезна будет специальная пластырь – сетка (КН: сетка Бранолинд)
12. Солнцезащитный крем. Нужен и взрослым, и детям. Последним особенно, поскольку детская кожа относительно тоньше и больше подвержена агрессивному воздействию солнца. Выбираем индекс защиты (SPF) как минимум 30 +.
13. Набор кардиологический: особенно актуальный, если вам за 50, и вы давно не были у врача. В нем должно быть два препарата: каптоприл, который снижает кровяное давление, купирует гипертонический криз, и нитроглицерин, расширяющий сосуды сердца при стенокардии, первая помощь при инфаркте. И тот и другой препарат – это соломинка до вызова бригады скорой помощи.
14. Медицинская страховка. Этого в аптеке не купишь, но об этом должен озаботиться каждый уезжающий. Болезнь всегда приходит не вовремя, а у вас должна быть возможность получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
Много получилось? Мне кажется, совсем нет, учитывая что мы рассматривали абсолютно здорового ребенка и родителей, которые едут в отпуск. Если у вас есть хронические заболевания или недавно перенесли что-то тяжелее ОРВИ, перед отъездом будет полезно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
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