В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса «Ковипир»

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса под названием «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС. Препарат будут применять для лечения COVID-19 у взрослых.
Препарат «Ковипир» будет производиться в форме капсул. Регистрационное удостоверение действительно до 1 января 2023 года, следует из реестра лекарственных средств.
«Ковипир» будут применять для лечения легкого и среднего течения COVID-19 у взрослых. В инструкции к препарату сказано, что его могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.
Среди противопоказаний к применению лекарства числятся повышенная чувствительность к молнупиравиру, а также беременность. Лечить несовершеннолетних этим препаратом также не рекомендуется.
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