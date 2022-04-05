В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса «Ковипир»

Препарат «Ковипир» будет производиться в форме капсул. Регистрационное удостоверение действительно до 1 января 2023 года, следует из реестра лекарственных средств.

«Ковипир» будут применять для лечения легкого и среднего течения COVID-19 у взрослых. В инструкции к препарату сказано, что его могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

Среди противопоказаний к применению лекарства числятся повышенная чувствительность к молнупиравиру, а также беременность. Лечить несовершеннолетних этим препаратом также не рекомендуется.