18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса «Ковипир»

Поделиться:

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса под названием «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС. Препарат будут применять для лечения COVID-19 у взрослых.

Shutterstock.com

Препарат «Ковипир» будет производиться в форме капсул. Регистрационное удостоверение действительно до 1 января 2023 года, следует из реестра лекарственных средств.

«Ковипир» будут применять для лечения легкого и среднего течения COVID-19 у взрослых. В инструкции к препарату сказано, что его могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

Среди противопоказаний к применению лекарства числятся повышенная чувствительность к молнупиравиру, а также беременность. Лечить несовершеннолетних этим препаратом также не рекомендуется.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: