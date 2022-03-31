Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 при въезде в Россию

Роспотребнадзор с 1 апреля отменяет тестирование на коронавирус для всех въезжающих по суше граждан России и других стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Теперь россиянам и гражданам ЕАЭС также не придется сдавать тест на коронавирус и заполнять соответствующую анкету. Документ вступит в силу 1 апреля.
Ранее в пояснительной записке к проекту говорилось, что решение приняли в федеральном оперативном штабе. Оно связано со снятием ограничений на въезд россиян и граждан других стран ЕАЭС в РФ через сухопутные участки границы.
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