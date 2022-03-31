18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 при въезде в Россию

Поделиться:

Роспотребнадзор с 1 апреля отменяет тестирование на коронавирус для всех въезжающих по суше граждан России и других стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Shutterstock.com

Теперь россиянам и гражданам ЕАЭС также не придется сдавать тест на коронавирус и заполнять соответствующую анкету. Документ вступит в силу 1 апреля.

Ранее в пояснительной записке к проекту говорилось, что решение приняли в федеральном оперативном штабе. Оно связано со снятием ограничений на въезд россиян и граждан других стран ЕАЭС в РФ через сухопутные участки границы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: