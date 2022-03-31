Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 при въезде в Россию

Теперь россиянам и гражданам ЕАЭС также не придется сдавать тест на коронавирус и заполнять соответствующую анкету. Документ вступит в силу 1 апреля.

Ранее в пояснительной записке к проекту говорилось, что решение приняли в федеральном оперативном штабе. Оно связано со снятием ограничений на въезд россиян и граждан других стран ЕАЭС в РФ через сухопутные участки границы.