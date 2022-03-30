ВОЗ: за неделю резко выросла смертность от COVID-19 на 43% по всему миру

Как сказано в документе, с 21 по 27 марта число новых случаев COVID-19 снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей, однако за тот же период на 43% выросло количество смертей.

Наибольшее падение количества новых случаев заражения — в Восточном Средиземноморье (снижение на 32%), в Африке (на 29%) и в регионе западной части Тихого океана (на 24%). Всего за неделю по всему миру выявлено заражении коронавирусом 10 805 132 человек. Зарегистрировано 45 711 летальных исходов.

Смертность от коронавируса существенно подросла в двух регионах: в Америке на 182%, а в Юго-Восточной Азии — на 116%. Эксперты ВОЗ считают, что это связано с изменением определения «смерти от COVID-19» в некоторых странах американского региона, а также с ретроспективными корректировками в Индии.