Думскроллинг: как зависимость от чтения новостей медленно убивает ваши здоровье и психику

Современный человек получал и так огромное количество информации, а сейчас ее стало в разы больше: новости приходят буквально каждую минуту и большинство из них — тревожные. Это может привести к информационной усталости, перегрузке и думскроллингу. Что это такое, кто входит в группу риска и как бороться — рассказал клинический психолог, психиатр-нарколог и терапевт ID-Clinic Николай Унгурян.
Эпоха отвлекающихся людей
Из-за огромного количества информации можно сказать, что мы живем в Эпоху отвлекающихся людей. Бешеная скорость информационного трафика не дает нам сконцентрироваться, не дает возможности прочесть сложные книги и самое важное - их усвоить. Наш мозг устроен немного сложнее. Для фиксации и перевода в долгосрочную память, ему нужно время - еще один дефицитный ресурс.
Цифровое голодание и цифровое отравление нашего мозга — это не миф. Если не вдаваться в нейрофизиологию, а сказать простым словами, то мозг из-за переизбытка информации перестает ее фиксировать в долгосрочную память, но и удержать в краткий период не может, так как одна новость сразу заменяется другой. За последние несколько недель этой информации стало в десятки раз больше — и почти вся она негативная, тревожная. Это сильно влияет на поведение человека.
В мозге начинает срабатывать естественная биологическая защита — бегство от объекта, представляющего опасность, быстрое принятие решений, не всегда рациональных. Негативная информация вызывает страх, а это очень плохой товарищ. Именно страх лишает нас разума, рациональности, мешает концентрироваться на обдумывании принимаемого решения.
Сейчас многие подвержены так называемому «думскроллингу» — компульсивному неконтролируемому просмотру пугающих новостей. У тех, кто этим занимается, может появиться травма свидетеля, посттравматическое стрессовое расстройство, тяжелое психосоматическое состояние. Оно в свою очередь приводит к развитию разных заболеваний, тяжелых депрессий. Человек переживает те же симптомы, что и ветеран войны. Нужно четко понимать, что это иллюзия. Постоянный скроллинг ленты не дает вам контроля над происходящим процессом. И мнимое ожидание хороших новостей тоже пугает и травмирует, так вы еще больше разочаровываетесь, если не получаете их.
Для описания этой проблемы все чаще применяют звучащий как медицинский термин «синдром информационной усталости». Основной симптом — неспособность сконцентрироваться, причиной которой является перегрузка краткосрочной памяти.
Другое название того же явления предложил Дэвид Микич, автор Slow Reading in a Hurried Age — он называет его «продолжительное частичное внимание». Микич пишет, что «дети, выросшие в цифровой эре, больше предыдущих поколений страдают от постоянно рассеянного внимания». Вот его аргументы: «многозадачность вызывает повышенное выделение кортизола, гормона стресса, а также адреналина, что ускоряет мозговую активность и приводит к раздробленности мышления» и он прав. Часто именно нескончаемый поток информации объявляют причиной экзистенциального кризиса, переживаемого человеком.
Память уникальная штука. Информация определенным образом удерживается, но в отсутствии востребованности исчезает. Память – энергозависимый процесс. Нет энергии – нет памяти. Следствием энергозависимости памяти является нестабильность ее содержательной части. Воспоминания о прошедших событиях фальсифицируются во времени вплоть до полной неадекватности. Счета времени у памяти нет, но его заменяет скорость забывания. Через час забывается ½ от всего попавшего в память, через сутки – 2/3, через месяц – 4/5. Если нет пауз и тренировок памяти, то процесс ее фиксации и переработки будет приходить к разрушению цепочек, формирующих процесс запоминания и тем самым будет страдать фиксация. Что приведет в будущем к заболеваниям.
Почему развивается информационная перегрузка
Переизбыток информации — это результат технического прогресса. Мы получили возможность легко и быстро находить практически любую информацию. Это создаёт иллюзию, что мы должны разбираться одновременно во многих вещах. И если чего-то не знаем или не умеем — рискуем столкнуться с осуждением со стороны общества или просто попасть в неловкое положение.
Причины и признаки информационной перегрузки:
1. Мы стремимся быть специалистами во многих, часто далеких друг от друга областях. Перед нами одновременно стоит множество разноплановых задач, и чтобы решить их, нам приходится постоянно искать информацию.
2. Мы не умеем отдыхать и восстанавливаться, часто заменяя эти процессы поглощением новой информации, например, читаем новости или листаем ленту в соцсетях, чтобы расслабиться.
3. Мы не умеем организовывать рабочий процесс и отделять его от личной жизни. Мы привыкаем получать удовольствие, не прикладывая особых усилий для этого — достаточно просто водить пальцем по экрану смартфона или щелкать мышкой.
Помимо причин, которые обусловлены нашим поведением, есть и внешние условия, на которые не всегда можно повлиять.
Признаки перегрузки:
1. Человек плохо запоминает полученную информацию или просто частично не замечает ее.
2. Становится сложно принимать решения, т. к. информации слишком много или она противоречивая.
3. Сложно сосредотачиваться на одном занятии в течение длительного времени, человек хватается за разные дела, но не доводит их до конца.
4. Из-за постоянных отвлечений сложно работать, переключения снижают качество и скорость работы. Это сказывается на ощущении самоэффективности и может снизить самооценку.
5. Возникает ощущение безнадежности или отчаяния из-за того, что нужно многое сделать или успеть, но у вас никак не получается сдвинуться с мертвой точки.
6. Человек становится раздражительным, быстро устает, не ощущает себя отдохнувшим даже на выходных или в отпуске.
7. Возникает фоновое ощущение тревоги, страха, появляются сложности с засыпанием, напряжение и скованность в теле. Фактически человек находится в состоянии постоянного стресса.
8. Человек стремится к получению новой информации, постоянно проверяет
Сегодня все сталкиваются с перегрузкой, но не все способны ее переработать. Чаще всего жертвами становятся люди с низкой переносимостью фрустраций, низкой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью, неадекватной самооценкой, определенными чертами характера, люди со скрытым комплексом неполноценности, сочетающимся с внешне проявляемым превосходством.
5 шагов, которые помогут в борьбе с информационной усталостью:
Первый шаг. Выявите источники перегрузки. Это может быть учёба, работа, сёрфинг в интернете.
Второй шаг. Планируйте. Выделите в графике время для информации (работы) и время для отдыха. Старайтесь работать или получать информацию только в запланированное время. Не старайтесь сделать всю работу сразу — истинная многозадачность доступна очень немногим. Расставьте приоритеты и делайте всё постепенно.
Третий шаг. Сядьте на информационную диету. Устраивайте разгрузочные часы или даже дни. Читайте только то, что входит в сферу ваших интересов. Используйте только самые полезные источники. Исключите те, что отнимают у вас много времени и не приносят пользу. Например, не заходите на новостные сайты, если знаете, что не сможете остановиться. Отключите оповещения о новых видео или новых сообщениях.
Четвертый шаг. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Здесь работает тот же принцип, что и в спорте: хочешь повысить свою эффективность — полноценно восстанавливайся между тренировками. И кстати, зависание в соцсетях и листание ленты новостей — не отдых. Вы всё равно продолжаете получать кучу бесполезной информации.
Пятый шаг. Формируйте полезные привычки. Часто мы заменяем интернетом нехватку чего-то в реальной жизни. Играем, чтобы получить удовольствие. Общаемся на форумах, чтобы компенсировать недостаток реального общения. Сидим на развлекательных сайтах, чтобы отвлечься от неприятностей. Но такой уход от действительности — не самая полезная штука. Во-первых, проблемы так не решить. И во-вторых, малоподвижный образ жизни и постоянный стресс вреден для здоровья.
Текст: Дарья Сидельникова
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