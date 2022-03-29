Думскроллинг: как зависимость от чтения новостей медленно убивает ваши здоровье и психику

Эпоха отвлекающихся людей

Из-за огромного количества информации можно сказать, что мы живем в Эпоху отвлекающихся людей. Бешеная скорость информационного трафика не дает нам сконцентрироваться, не дает возможности прочесть сложные книги и самое важное - их усвоить. Наш мозг устроен немного сложнее. Для фиксации и перевода в долгосрочную память, ему нужно время - еще один дефицитный ресурс.

Цифровое голодание и цифровое отравление нашего мозга — это не миф. Если не вдаваться в нейрофизиологию, а сказать простым словами, то мозг из-за переизбытка информации перестает ее фиксировать в долгосрочную память, но и удержать в краткий период не может, так как одна новость сразу заменяется другой. За последние несколько недель этой информации стало в десятки раз больше — и почти вся она негативная, тревожная. Это сильно влияет на поведение человека.

В мозге начинает срабатывать естественная биологическая защита — бегство от объекта, представляющего опасность, быстрое принятие решений, не всегда рациональных. Негативная информация вызывает страх, а это очень плохой товарищ. Именно страх лишает нас разума, рациональности, мешает концентрироваться на обдумывании принимаемого решения.

Если человек получает очень много информации, он начинает хуже ее воспринимать.

Сейчас многие подвержены так называемому «думскроллингу» — компульсивному неконтролируемому просмотру пугающих новостей. У тех, кто этим занимается, может появиться травма свидетеля, посттравматическое стрессовое расстройство, тяжелое психосоматическое состояние. Оно в свою очередь приводит к развитию разных заболеваний, тяжелых депрессий. Человек переживает те же симптомы, что и ветеран войны. Нужно четко понимать, что это иллюзия. Постоянный скроллинг ленты не дает вам контроля над происходящим процессом. И мнимое ожидание хороших новостей тоже пугает и травмирует, так вы еще больше разочаровываетесь, если не получаете их.

Для описания этой проблемы все чаще применяют звучащий как медицинский термин «синдром информационной усталости». Основной симптом — неспособность сконцентрироваться, причиной которой является перегрузка краткосрочной памяти.