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Думскроллинг: как зависимость от чтения новостей медленно убивает ваши здоровье и психику

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Современный человек получал и так огромное количество информации, а сейчас ее стало в разы больше: новости приходят буквально каждую минуту и большинство из них — тревожные. Это может привести к информационной усталости, перегрузке и думскроллингу. Что это такое, кто входит в группу риска и как бороться — рассказал клинический психолог, психиатр-нарколог и терапевт ID-Clinic Николай Унгурян.

Эпоха отвлекающихся людей

Из-за огромного количества информации можно сказать, что мы живем в Эпоху отвлекающихся людей. Бешеная скорость информационного трафика не дает нам сконцентрироваться, не дает возможности прочесть сложные книги и самое важное - их усвоить. Наш мозг устроен немного сложнее. Для фиксации и перевода в долгосрочную память, ему нужно время - еще один дефицитный ресурс.

Цифровое голодание и цифровое отравление нашего мозга — это не миф. Если не вдаваться в нейрофизиологию, а сказать простым словами, то мозг из-за переизбытка информации перестает ее фиксировать в долгосрочную память, но и удержать в краткий период не может, так как одна новость сразу заменяется другой. За последние несколько недель этой информации стало в десятки раз больше — и почти вся она негативная, тревожная. Это сильно влияет на поведение человека.

В мозге начинает срабатывать естественная биологическая защита — бегство от объекта, представляющего опасность, быстрое принятие решений, не всегда рациональных. Негативная информация вызывает страх, а это очень плохой товарищ. Именно страх лишает нас разума, рациональности, мешает концентрироваться на обдумывании принимаемого решения.

Если человек получает очень много информации, он начинает хуже ее воспринимать.

Сейчас многие подвержены так называемому «думскроллингу» — компульсивному неконтролируемому просмотру пугающих новостей. У тех, кто этим занимается, может появиться травма свидетеля, посттравматическое стрессовое расстройство, тяжелое психосоматическое состояние. Оно в свою очередь приводит к развитию разных заболеваний, тяжелых депрессий. Человек переживает те же симптомы, что и ветеран войны. Нужно четко понимать, что это иллюзия. Постоянный скроллинг ленты не дает вам контроля над происходящим процессом. И мнимое ожидание хороших новостей тоже пугает и травмирует, так вы еще больше разочаровываетесь, если не получаете их.

Для описания этой проблемы все чаще применяют звучащий как медицинский термин «синдром информационной усталости». Основной симптом — неспособность сконцентрироваться, причиной которой является перегрузка краткосрочной памяти.

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Другое название того же явления предложил Дэвид Микич, автор Slow Reading in a Hurried Age — он называет его «продолжительное частичное внимание». Микич пишет, что «дети, выросшие в цифровой эре, больше предыдущих поколений страдают от постоянно рассеянного внимания». Вот его аргументы: «многозадачность вызывает повышенное выделение кортизола, гормона стресса, а также адреналина, что ускоряет мозговую активность и приводит к раздробленности мышления» и он прав. Часто именно нескончаемый поток информации объявляют причиной экзистенциального кризиса, переживаемого человеком.

Память уникальная штука. Информация определенным образом удерживается, но в отсутствии востребованности исчезает. Память – энергозависимый процесс. Нет энергии – нет памяти. Следствием энергозависимости памяти является нестабильность ее содержательной части. Воспоминания о прошедших событиях фальсифицируются во времени вплоть до полной неадекватности. Счета времени у памяти нет, но его заменяет скорость забывания. Через час забывается ½ от всего попавшего в память, через сутки – 2/3, через месяц – 4/5. Если нет пауз и тренировок памяти, то процесс ее фиксации и переработки будет приходить к разрушению цепочек, формирующих процесс запоминания и тем самым будет страдать фиксация. Что приведет в будущем к заболеваниям.

Почему развивается информационная перегрузка

Переизбыток информации — это результат технического прогресса. Мы получили возможность легко и быстро находить практически любую информацию. Это создаёт иллюзию, что мы должны разбираться одновременно во многих вещах. И если чего-то не знаем или не умеем — рискуем столкнуться с осуждением со стороны общества или просто попасть в неловкое положение.

Причины и признаки информационной перегрузки:

1. Мы стремимся быть специалистами во многих, часто далеких друг от друга областях. Перед нами одновременно стоит множество разноплановых задач, и чтобы решить их, нам приходится постоянно искать информацию.

2. Мы не умеем отдыхать и восстанавливаться, часто заменяя эти процессы поглощением новой информации, например, читаем новости или листаем ленту в соцсетях, чтобы расслабиться.

3. Мы не умеем организовывать рабочий процесс и отделять его от личной жизни. Мы привыкаем получать удовольствие, не прикладывая особых усилий для этого — достаточно просто водить пальцем по экрану смартфона или щелкать мышкой.

Помимо причин, которые обусловлены нашим поведением, есть и внешние условия, на которые не всегда можно повлиять.

NeoLeo

Признаки перегрузки:

1. Человек плохо запоминает полученную информацию или просто частично не замечает ее.

2. Становится сложно принимать решения, т. к. информации слишком много или она противоречивая.

3. Сложно сосредотачиваться на одном занятии в течение длительного времени, человек хватается за разные дела, но не доводит их до конца.

4. Из-за постоянных отвлечений сложно работать, переключения снижают качество и скорость работы. Это сказывается на ощущении самоэффективности и может снизить самооценку.

5. Возникает ощущение безнадежности или отчаяния из-за того, что нужно многое сделать или успеть, но у вас никак не получается сдвинуться с мертвой точки.

6. Человек становится раздражительным, быстро устает, не ощущает себя отдохнувшим даже на выходных или в отпуске.

7. Возникает фоновое ощущение тревоги, страха, появляются сложности с засыпанием, напряжение и скованность в теле. Фактически человек находится в состоянии постоянного стресса.

8. Человек стремится к получению новой информации, постоянно проверяет

Сегодня все сталкиваются с перегрузкой, но не все способны ее переработать. Чаще всего жертвами становятся люди с низкой переносимостью фрустраций, низкой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью, неадекватной самооценкой, определенными чертами характера, люди со скрытым комплексом неполноценности, сочетающимся с внешне проявляемым превосходством.

5 шагов, которые помогут в борьбе с информационной усталостью:

Первый шаг. Выявите источники перегрузки. Это может быть учёба, работа, сёрфинг в интернете.

Второй шаг. Планируйте. Выделите в графике время для информации (работы) и время для отдыха. Старайтесь работать или получать информацию только в запланированное время. Не старайтесь сделать всю работу сразу — истинная многозадачность доступна очень немногим. Расставьте приоритеты и делайте всё постепенно.

Третий шаг. Сядьте на информационную диету. Устраивайте разгрузочные часы или даже дни. Читайте только то, что входит в сферу ваших интересов. Используйте только самые полезные источники. Исключите те, что отнимают у вас много времени и не приносят пользу. Например, не заходите на новостные сайты, если знаете, что не сможете остановиться. Отключите оповещения о новых видео или новых сообщениях.

Четвертый шаг. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Здесь работает тот же принцип, что и в спорте: хочешь повысить свою эффективность — полноценно восстанавливайся между тренировками. И кстати, зависание в соцсетях и листание ленты новостей — не отдых. Вы всё равно продолжаете получать кучу бесполезной информации.

Пятый шаг. Формируйте полезные привычки. Часто мы заменяем интернетом нехватку чего-то в реальной жизни. Играем, чтобы получить удовольствие. Общаемся на форумах, чтобы компенсировать недостаток реального общения. Сидим на развлекательных сайтах, чтобы отвлечься от неприятностей. Но такой уход от действительности — не самая полезная штука. Во-первых, проблемы так не решить. И во-вторых, малоподвижный образ жизни и постоянный стресс вреден для здоровья.

Текст: Дарья Сидельникова

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