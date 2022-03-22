Фармпроизводитель Eli Lilly оставил россиян без таблеток для лечения импотенции

О том, что Eli Lilly приостановит экспорт в Россию пока только одного препарата — не входящего в перечень жизненно важных «Сиалиса» с действующим веществом тадалафил — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. По данным RNC Pharma, в 2021 году на это средство приходилось 13% всех продаж лекарств от эректильной дисфункции в России.

На российском рынке у «Сиалиса» есть аналоги — по данным государственного реестра лекарственных средств, действующее вещество тадалафил зарегистрирован в препаратах 17 компаний. Также в обороте находятся дженерики от 11 компаний.

В структуре продаж препаратов с действующим веществом тадалафил «Сиалис» занимает 27,5% в денежном выражении и 13,6% в натуральном. Абсолютный лидер в данной категории «Тадалафил-СЗ» от компании «Северная Звезда» — 58% рынка в упаковках и около 19% в рублях.

В условиях санкций Eli Lilly продолжит поставлять в Россию инсулины (аналоговый «Хумалог», человеческий генно-инженерный «Хумулин»), противодиабетический «Трулисити» (дулаглутид), онкопрепараты «Зенлистик» (абемациклиб), «Цирамза» (рамуцирумаб), «Алимта» (пеметрексед), «Гемзар» (гемцитабин), препараты против ревматоидного артрита «Олумиант» (барицитиниб), псориаза «Талс» (иксекизумаб), антипсихотика «Зипрекса» (оланзапин) и остеопороза «Форстео» (терипаратид).