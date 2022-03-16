ВОЗ перенесла оценку российской вакцины «Спутник V»

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — сказала она.

По данным Симао, инспекции перенесли из-за ситуации на территории Украины, а также это связано с санкционными ограничениями, невозможностью перелетов из Европы в Россию, с проблемами в работе кредитных карт и других технических неполадок. Новую дату визита объявят, как только это станет возможно.