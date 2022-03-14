Pfizer приостановит инвестиции в России, но продолжит поставлять медикаменты

«Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», — говорится в заявлении фармкомпании. Также Pfizer больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит набор пациентов на текущие исследования.

Несмотря на приостановку инвестиций, Pfizer продолжит поставлять в Россию медикаменты. «Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», — отмечается в заявлении.

Вся прибыль от российского филиала Pfizer будет направлена на помощь Украине. «Pfizer немедленно пожертвует всю прибыль нашего российского филиала на цели, которые оказывают непосредственную гуманитарную помощь народу Украины. Это будет в дополнение ко всем другим недавно объявленным пожертвованиям от Pfizer в Украину», — говорится в заявлении фармкомпании.