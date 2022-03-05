Библиотека имени Маяковского запустила бесплатные очные группы поддержки с психологами

«В это непростое время мы решили поддержать читателей и организовать безопасное пространство для обсуждения того, что происходит сейчас с нашими чувствами», — заявили сотрудники библиотеки.

Встречи будут проходить очно на набережной Фонтанки, 44. Группы намечены на 8, 19, 20 и 27 марта, но в будущем их может быть больше, в том числе на других площадках библиотеки. Сотрудники «Маяковки» рассказали, что встречи будут вести психологи разных направлений от гештальт-терапии до телесно-ориентированной терапии.

После каждой встречи для участников подготовят список литературы, который может помочь в состоянии тревожности. Подробнее с расписанием встреч можно ознакомится по ссылке. Там же необходимо выбрать время группы. Сотрудники просят выбрать только одно направление, потому что количество участников на каждой встрече будет ограниченно.

Напомним, сервис по подбору психологов Alter запустил бесплатные онлайн-консультации для помощи людям, которые испытывают сильный стресс и тревогу из-за последних событий.