Устали от Zoom-конференций? Вы не одиноки: вот почему видеозвонки могут приводить к утомлению и вызывать стресс

Причина №2: пристальный зрительный контакт

Представьте, что вы едете в лифте с незнакомцем — личное пространство ограничено, вам неуютно. Тогда вы отводите взгляд в сторону или смотрите в пол, чтобы компенсировать психологический дискомфорт. Если на ваших зум-коллах принято использовать камеру, вы находитесь под постоянным прицелом других участников конференции. Их лица будут неестественно крупными: таковы особенности интерфейса программ онлайн-связи. Во-первых, вы практически лишены привычной возможности опустить глаза. А во-вторых, вынуждены соблюдать короткую межличностную дистанцию (менее 60 см), которая подходит исключительно для общения с родными и любимыми.

Причина №3: постоянное самонаблюдение

Представьте, что на протяжении 8-часового рабочего дня вы, принимая решения, взаимодействуя с коллегами, постоянно видите своё отражение в зеркале. Действительно, пользователи платформ онлайн-общения смотрят на себя по несколько часов в день, что привычно только для танцовщиков в балетных классах. Самонаблюдение, с одной стороны, потворствует социально одобряемому поведению, но с другой — вызывает стресс.

Причина №4: сниженный уровень мобильности

Для общения по видеосвязи часто используют компьютер, поэтому оказываются привязанными к клавиатуре. Кроме того, цифровой этикет обязывает демонстрировать своё лицо, находиться точно в центре поля зрения камеры, так что нам приходится длительное время оставаться зафиксированными в одном положении. Во время личных встреч мы более раскованно двигаемся: потягиваемся, подходим к кулеру, чтобы наполнить стакан водой, приближаемся к флипчарту, готовые представить свою идею в цвете. И не зря: научно подтверждено, что ходьба, сопровождая мыслительный процесс, активизирует творческий потенциал, а сидение его блокирует.