Опубликованы первые результаты исследований «КовиВака». Вакцина показала низкую эффективность

Дуднакова также отметила, что вакцина плохо нейтрализует вирус до его проникновения в клетку. Титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие, заявила она. Как следует из результатов исследования, средний титр 1:10, а для сохранения высокой степени защиты от штаммы «дельта» нужны титры 1:80 — 1:120. Кроме того, у 13% участников исследований не выработались тела.

По данным исследования, вероятность проникновения «омикрона» в клетку еще больше, чем у «дельты». В связи с этим и титры для нейтрализации нового штамма должны быть выше.