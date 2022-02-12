Опубликованы первые результаты исследований «КовиВака». Вакцина показала низкую эффективность

Разработчики вакцины «КовиВак» опубликовали результаты первых двух фаз исследований по безопасности и иммуногенности. Как сообщает Znak, препарат показал крайне низкую эффективность.
По словам кандидата наук Татьяны Дуднаковой из Школы биологических наук Эдинбургского университета, окончательные выводы об эффективности «КовиВака» можно сделать только после третьей фазы исследований. Тем не менее на данном этапе уже стало ясно, что эффективность очень низкая — «даже от тяжелого течения почти нет защиты».
Дуднакова также отметила, что вакцина плохо нейтрализует вирус до его проникновения в клетку. Титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие, заявила она. Как следует из результатов исследования, средний титр 1:10, а для сохранения высокой степени защиты от штаммы «дельта» нужны титры 1:80 — 1:120. Кроме того, у 13% участников исследований не выработались тела.
По данным исследования, вероятность проникновения «омикрона» в клетку еще больше, чем у «дельты». В связи с этим и титры для нейтрализации нового штамма должны быть выше.
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