В России (и, похоже, в мире) бушует детский «омикрон». Как защитить ребенка? Что делать, если он уже заболел?

Мой ребенок заболел, и мне кажется, что это «омикрон». Сдавать ПЦР-тест?

Сложный вопрос. ПЦР-тестирование может быть проведено сразу после начала симптомов заболевания, но в период массовой заболеваемости система здравоохранения перегружена. Огромное число медсестер и врачей болеют, вызвать их для проведения диагностики в настоящий момент непросто. А, главное, как мне кажется, особо и не нужно.

Наличие положительного или отрицательного ПЦР едва ли повлияет на нашу тактику: симптомы «омикрона» мало чем отличаются от сезонной вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Большинство детей, к счастью, болеют им в легкой форме.