В России (и, похоже, в мире) бушует детский «омикрон». Как защитить ребенка? Что делать, если он уже заболел?

«Омикрон» особенно быстро распространяется среди детей, отправляя на удаленку тысячи школьных классов и вызывая волну «тревожных госпитализаций». Педиатр, детский ревматолог и кандидат наук Ольга Лоскутова рассказала «Собака.ru», по каким принципам лечить ребенка на дому, почему ПЦР-тест не всегда имеет смысл и когда стоит незамедлительно вызывать скорую помощь по телефону 103.
К началу февраля Covid-19 на дому болели 37,7 тысяч детей из Петербурга, среди них 3 тысячи – дети до 3 лет. И это только подтвержденные диагнозы, цифры озвучил глава комздрава Дмитрий Лисовец. «Омикрон»-штамм вызвал рекордно высокую детскую заболеваемость за всю историю пандемии, а его клиническая картина напоминает другие сезонные вирусные инфекции. Это повышение температуры тела, боль в горле, чихание, общая слабость, затруднение носового дыхания, ринит, боли в мышцах, реже – диарея, рвота, разнообразная сыпь. При «омикроне» с меньшей частотой наблюдается потеря обоняния, чем при прошлых вариантах коронавируса.
У «омикрона» более короткий инкубационный период: с момента контакта с вирусом до появления первых симптомов проходит не более 3-х дней.
Рост заболеваемости детским «омикроном» наблюдает педиатр, ревматолог, главный врач «Лахта Клиника» на Ковенском и кандидат медицинских наук Ольга Лоскутова (@pediatr_rheumatolog). Для «Собака.ru» она ответила на вопросы, которые часто задают родители.
Мой ребенок заболел, и мне кажется, что это «омикрон». Сдавать ПЦР-тест?
Сложный вопрос. ПЦР-тестирование может быть проведено сразу после начала симптомов заболевания, но в период массовой заболеваемости система здравоохранения перегружена. Огромное число медсестер и врачей болеют, вызвать их для проведения диагностики в настоящий момент непросто. А, главное, как мне кажется, особо и не нужно.
Наличие положительного или отрицательного ПЦР едва ли повлияет на нашу тактику: симптомы «омикрона» мало чем отличаются от сезонной вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Большинство детей, к счастью, болеют им в легкой форме.
Если у всех членов семьи наблюдаются симптомы вирусной инфекции, у папы/мамы положительный ПЦР-тест, симптомы заболевания у ребенка скорее всего вызваны тем же вирусом.
Не стоит забывать, что сама манипуляция забора биоматериала на анализ не самая приятная. Далеко не всегда получается взять у ребенка мазок именно из носоглотки, поэтому ложноотрицательные результаты у детей встречаются чаще.
Как проводить лечение легкой формы «омикрона» на дому?
Если у ребенка появились затруднение носового дыхания, кашель, чихание, боль в горле, главная задача – не паниковать. Для лечения «омикрона», как и любого другого ОРВИ, на дому важны достаточное питье, симптоматическая терапия, а также также забота и спокойствие родителей.
- При затруднении носового дыхания, как правило, рекомендую использовать солевые растворы для орошения носа. Также важно организовывать частые проветривания и увлажнение воздуха, поддерживать дома температурный режим 18-23°C.
- При повышении температуры тела более 38,5–39°C возможно применение препаратов на основе парацетамола и ибупрофена – согласно возрастной дозировке на медицинской инструкции.
У половины детей с коронавирусом отмечается лихорадка до 38 °С, у трети регистрируется повышение температуры от 38,1 до 39,0 °С – цифры приводит Минздрав.
- При сильной лихорадке, рвоте, диарее крайне важно восполнять потерю жидкости в организме, в том числе растворами для пероральной регидратации.
Что не показано для лечения «омикрона»?
При отсутствии подтвержденной бактериальной инфекции не показан прием антибиотиков, также стоит воздержаться от приема иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов. К сожалению, их эффективность, ровно как и безопасность, не доказаны.
Насколько тяжело может протекать «омикрон»? Какие осложнения он может вызывать у детей?
У подавляющего большинства детей «омикрон» протекает в легкой форме. Тяжелое течение заболевания в процентном соотношении встречается не чаще, чем при других вариантах новой коронавирусной инфекции.
Частота тяжелых и крайне тяжелых случаев заболевания среди детей не превышает 1% – Минздрав.
Однако из-за большого количества заболевших детей во время волны «омикрона» потребность в стационарной помощи для них так же возросла. Если добавить сюда отсутствие достаточного количества врачей на поликлиническом этапе, тревогу родителей, мы получим ответ на вопрос, почему стационары города перегружены.
При этом ни один врач-педиатр не может заранее спрогнозировать или предотвратить развитие пневмонии, мультисистемного воспалительного синдрома и других осложнений, характерных для Covid-19. Пока неясно, что является предиктором к развитию тяжелого течения заболевания. Важно не пропустить так называемые «красные флаги»: выраженную интоксикацию организма, спутанность сознания, обезвоживание, одышку, затрудненное дыхание.
Можно ли оценивать состояние ребенка по уровню сатурации?
Измерение сатурации у детей затруднительно. Маленькие пальчики ребенка находятся в непрерывном движении, и их сложно зафиксировать для правильного исследования уровня кислорода в крови. Чаще всего прибор показывает ложно заниженные цифры, которые только пугают и так встревоженных родителей. При необходимости сатурацию, как и частоту дыхания, проще измерить у спящего ребенка.
При какой температуре и симптомах вызывать скорую помощь?
Сама по себе цифра на градуснике не является поводом для вызова скорой помощи. Опасным для жизни ребенка является повышение температуры тела более 41°C, однако и при более низких цифрах бывают ситуации, требующие экстренных действий.
Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номер 103 при выраженной интоксикации и спутанности сознания у ребенка, при неукротимой рвоте и диарее, когда вы понимаете, что количество потребляемой жидкости явно меньше выделяемой, при затруднении дыхания и выраженной одышке.
Какой вакциной уже можно привить ребенка в Петербурге?
В настоящее время для детей в России зарегистрирована одна вакцина — «Спутник-М». Мы с нетерпением ждем, когда она станет доступна, но пока можем лишь строить предположения об эффективности вакцинации детей по аналогии со взрослым населением. Официально она разрешена к применению только с 12 лет, поэтому наиболее уязвимая часть детского населения, с 0 до 5 лет, остается без защиты.
Что поможет защитить ребенка от заражения «омикроном»?
Пожалуй, гарантированных мер профилактики нет. Увы, даже вакцинация не защищает от заражения, однако в 91% случаев предотвращает развитие мультисистемного воспалительного синдрома. Это данные, предоставленные производителем импортной вакцины.
По всей видимости, «омикроном» переболеет подавляющее большинство как детей, так и взрослых. На мой взгляд, лучше постараться не заразиться как минимум в течение 2-3 ближайших недель, пока не спадет основная волна заболеваемости, с больничных не выйдут педиатры, не сократится нагрузка на систему здравоохранения.
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