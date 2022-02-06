Некоторые страны Европы запретили тканевые маски и перешли на респираторы FFP2. Они лучше защищают от «омикрона»? Мы носили не те маски?

В каких странах отказываются от масок в пользу респираторов?

В Италии маски FFP2 необходимо носить в транспорте, кинотеатрах и других общественных местах с конца декабря 2021 года. Чтобы повысить доступность средств защиты, правительство страны ввело на них фиксированную цену в размере 0,75 евро. C конца января тканевые маски попали под запрет в Латвии: пройтись по улицам можно только в респираторе, ограничение не касается детей до 12 лет. Обязательное ношение защиты уровня FFP2 также введено в Румынии.

Целесообразность использования респираторов объясняется тем, что только они помогают защититься от особо заразного «омикрон»-штамма при воздушно-капельных контактах с другими людьми.

Маски FFP2 давно популярны в Европе, но далеко не все страны пошли по пути более строгих мер защиты: например, от любых масок в принципе отказались в Дании, во Франции их больше не нужно носить на свежем воздухе. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны не торопиться, отменяя средства защиты.