Некоторые страны Европы запретили тканевые маски и перешли на респираторы FFP2. Они лучше защищают от «омикрона»? Мы носили не те маски?

Волна «омикрона» вернула моду на СИЗы: в январе по сравнению с ноябрем россияне купили на 47% больше масок и на 19% респираторов. Тем временем в ряде стран отказываются от обычных тканевых масок и рекомендуют более надёжные средства защиты FFP2. Стоит ли следовать этой рекомендации?
В каких странах отказываются от масок в пользу респираторов?
В Италии маски FFP2 необходимо носить в транспорте, кинотеатрах и других общественных местах с конца декабря 2021 года. Чтобы повысить доступность средств защиты, правительство страны ввело на них фиксированную цену в размере 0,75 евро. C конца января тканевые маски попали под запрет в Латвии: пройтись по улицам можно только в респираторе, ограничение не касается детей до 12 лет. Обязательное ношение защиты уровня FFP2 также введено в Румынии.
Целесообразность использования респираторов объясняется тем, что только они помогают защититься от особо заразного «омикрон»-штамма при воздушно-капельных контактах с другими людьми.
Маски FFP2 давно популярны в Европе, но далеко не все страны пошли по пути более строгих мер защиты: например, от любых масок в принципе отказались в Дании, во Франции их больше не нужно носить на свежем воздухе. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны не торопиться, отменяя средства защиты.
Напомните, что такое маски FFP2?
Под аббревиатурой FFP — Filtering Face Piece — скрывается европейский стандарт эффективности маски, который варьируется от единицы (самый низкий уровень защиты) до трех. Маски FFP2 выглядят как респиратор и фильтруют до 94% всех частиц размером 0,3 микрона, включая вирусы, такие как Covid-19.
Они плотно прилегают к лицу, состоят из нескольких слоев ткани и имеют фильтр, задерживающий воздух с частицами пыли, на которых может оседать вирус. Исследование, опубликованное в декабре 2021 года Институтом Макса Планка (Германия), показало, что правильно (!) подобранные маски FFP2 снижают риск заражения COVID-19 до 0,1%. А вот многоразовые тканевые маски не предназначены для блокировки аэрозолей и сверхмелких частиц, но улавливают более крупные капли, поэтому это тоже лучше, чем ничего.
Оксана Станевич
врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова, из интервью «Собака.ru»
Обычные маски прежде всего необходимо надевать больным. Они защищают окружающих от капелек слюны, выделяющихся при кашле, чихании и разговоре и содержащих вирусы.
Но для тех, кто хочет защититься, привычные медицинские маски не подходят. На лице под такой маской формируется негерметичное пространство, куда попадает неочищенный воздух. Чтобы защитить себя, необходимо носить респираторы класса не ниже FFP2.
В открытом пространстве на улице или большом проветриваемом помещении, если вы не контактируете с больными людьми, риск заразиться гораздо ниже, поэтому использовать такие респираторы постоянно, если вы не из группы риска, нет необходимости.
Уровень вирусной проницаемости классический медицинских масок недавно проверили в Роскачестве, изучив пять торговых марок: «Нетканые материалы», «Кит», «Московский эндокринный завод», Sense Professional и Karo.
В лаборатории использовали суспензию полиовируса Sabin 1 (полиомиелита, по размерам сопоставимого с коронавирусом). Ее нанесли на лоскут из маски и под давлением пропустили сквозь слои. А затем жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц.
Ни одно из исследованных изделий не показало эффективности для защиты от вирусов. Лучший результат у медицинской маски типа 1 «Нетканые материалы», она пропускает до 77,39% вирусных частиц. Худший – у медицинской одноразовой маски «Московский эндокринный завод». Ее пропускная способность – 93,86%. Эта маска задержит менее 7% вирусов.
Как купить правильную маску FFP2?
Несмотря на рост популярности СИЗов, маски с уровнем защиты FFP2 все еще можно приобрести в маркетплейсах по цене от 20 рублей за штуку. Большинство таких изделий на российском рынке сопровождаются маркировкой KN95 — это китайский стандарт защиты, соответствующий европейскому FFP2 или американскому N95. С дизайнерскими респираторами все сложнее, но мы нашли несколько примеров.
Как носить и как часто менять такие маски?
Хотя в инструкциях об этом не говорится, эксперты утверждают, что повторное ношение одноразовых масок FFP2 безопасно — при условии, что вы примете некоторые меры предосторожности:
- Повторно используйте только собственную маску.
- Утилизируйте ее, если находились в тесном или продолжительном контакте с заболевшим; если в фильтре есть признаки засорения, через маску становится труднее дышать; если маска или ремни потеряли свою форму, больше не обеспечивают плотное прилегание к лицу.
- Обеззараживайте респиратор между ношениями: можно в течение 5-7 дней проветривать его в чистом и сухом месте (не на батарее!), в дышащем бумажном пакете.
- Никогда не распыляйте на маску спирт или дезинфицирующие средства, которые могут повредить ее волокна или ваши легкие. Не помещайте респираторы FFP2 в стиральную машину, сушилку или микроволновую печь.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (СDC) отмечают, что маски FFP2 «могут использоваться несколько раз в рамках антикризисной стратегии», но рекомендуют заменять их после пяти носок. «Моя рекомендация по повторному использованию — 40 часов носки, если маска еще сохраняет свои свойства», — говорит Аарон Коллинз, американский инженер, анализирующий уровень защиты разных видов СИЗ.
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