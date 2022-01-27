Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки на фоне роста госпитализации

Сообщается, что за сутки в коронавирусные стационары поступило 753 человека. Последний раз такая статистика была летом, когда город накрыла волна дельта-штамма, сказано в статистике Смольного.

Госпиталях сейчас развернуто 8 687 коек, накануне их было 8 002. Их занимает 6 591 пациент с коронавирусом и пневмониями. Из них 588 — в реанимации, 317 подключены к ИВЛ, 214 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 499 — в пансионате «Заря». Еще 138 человек — в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 234 — на карантине. На амбулаторном лечении находится 69 351 человек. В начале января их было в три раза меньше.

Напомним, «омикрон»-штамм теперь доминирует в России, на прочите варианты приходится не более 52% новых заражений коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Также петербуржцев вновь призывают стать волонтерами городского проекта «Подвези врача». Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса возросла нагрузка на систему здровоохранения — у врачей становится все больше вызовов в день.