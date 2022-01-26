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Петербуржцев вновь призывают стать волонтерами проекта «Подвези врача»

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Петербуржцев вновь призывают стать волонтерами городского проекта «Подвези врача». Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса возросла нагрузка на систему здровоохранения — у врачей становится все больше вызовов в день.

Roninnw / Shutterstock.com

Как отмечают в Смольном, возрастающее количество выездных ПЦР-тестов и прививок увеличили нагрузку на медиков, у врачей становится все больше вызовов в день. С начала работы проекта к автоволонтерам присоединилось около 200 петербуржцев. Они помогли медикам быстро добраться к 8 286 пациентам, потратив более 2 350 часов личного времени и проехав более 9 128 километров.

«Помощь волонтеров всегда важна и востребована, но в период пандемии особенно. Они работают в колл-центрах, доставляют лекарства и продукты. Сейчас очень нужна помощь автоволонтеров, чтобы участковые врачи могли быстрее добраться на вызовы к пациентам, а заболевшие — скорее получать медицинскую помощь», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Автоволонтерам предоставляют средства индивидуальной защиты и все необходимое для обработки поверхностей. Присоединиться к проекту можно, заполнив форму по ссылке.

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