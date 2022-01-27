В центре «Вектор» прокомментировали исследование о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

В исследовании, которое провела группа ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука, говорится, что вакцина «Спутник V» показала эффективность 58%, однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» показал эффективность 50%, «Ковивак» центра Чумакова — эффективность 38%. «ЭпиВакКорона» оказалась единственной вакциной, чья эффективность оказалась неподтвержденной, а защита этим препаратом — отрицательной: -40%. Подробнее об этом исследовании можно прочитать в нашем материале.

В центре «Вектор» дали комментарий по результатам исследования. Там пояснили, что объем выборки был недостаточным.

«Так, для ожидаемой эффективности вакцинации в 50%, при условии что провакцинировано 20% популяции, ВОЗ рекомендует выборку, составляющую 1594 человека. При этом для расчетов по «ЭпиВакКороне» использовали результаты по выборке из 17 человек, что соответствует охвату вакцинации 1,4%», — пояснили в «Векторе».

А методика, которой пользовались ученые, ориентирована на мониторинг ситуации и сопоставление с данными клинических исследований.

«Полученные данные оценки эффективности «ЭпиВакКороны» могут в значительной степени отличаться как от истинного значения, так и значения, полученного в ходе клинических исследований», — заявили в центре.